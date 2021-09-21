Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики в 2022 году до 3%

По словам представителя Минэкономразвития, сдерживающее влияние на рост экономики в 2022 г. будет оказывать ужесточение денежно-кредитной политики. Также на понижение прогноза в 2022 г. повлияло решение стран ОПЕК+ наращивать с августа добычу нефти: это внесет вклад прежде всего в динамику этого года. Улучшение показателей 2021 г. связано в первую очередь с более быстрым, чем ожидалось ранее, восстановлением экономики: прогнозировалось, что ВВП превысит допандемийный уровень только в III квартале 2021 г., но по факту экономика достигла этого уровня уже в конце II квартала. Кроме того, министерство ожидает дополнительного вклада от разовых выплат населению, о которых президент объявил в августе и сентябре. Поддержку росту экономики в пределах 3% на трехлетнем горизонте окажет инвестирование средств ФНБ в размере 1,6 трлн руб. за три года, а также «ритмичное» расходование средств федерального бюджета.