Минэкономразвития понизило прогноз по росту экономики в 2022 году до 3%Прогноз по инфляции на конец этого года увеличен с 5 до 5,8%
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту экономики в 2022 г. — с 3,2 до 3%, при этом улучшило оценки этого года с 3,8 до 4,2%, следует из обновленного прогноза социально-экономического развития (есть в распоряжении «Ведомостей»). Согласно документу, министерство повысило прогноз по инфляции на конец этого года с 5 до 5,8%, министерство по-прежнему ждет ее возвращения в таргет ЦБ в следующем году.
На заседании правительства 21 сентября планируется рассмотреть обновленный прогноз Минэкономразвития, а также проект федерального бюджета на 2022 г. и плановые 2023-2024 гг., сообщала ранее пресс-служба правительства. Согласно материалам к заседанию, доходы федерального бюджета России в 2022 г. планируются в размере 25,022 трлн руб., расходы — 23,610 трлн руб., таким образом, профицит бюджета в следующем году составит 1,4 трлн руб.
По словам представителя Минэкономразвития, сдерживающее влияние на рост экономики в 2022 г. будет оказывать ужесточение денежно-кредитной политики. Также на понижение прогноза в 2022 г. повлияло решение стран ОПЕК+ наращивать с августа добычу нефти: это внесет вклад прежде всего в динамику этого года. Улучшение показателей 2021 г. связано в первую очередь с более быстрым, чем ожидалось ранее, восстановлением экономики: прогнозировалось, что ВВП превысит допандемийный уровень только в III квартале 2021 г., но по факту экономика достигла этого уровня уже в конце II квартала. Кроме того, министерство ожидает дополнительного вклада от разовых выплат населению, о которых президент объявил в августе и сентябре. Поддержку росту экономики в пределах 3% на трехлетнем горизонте окажет инвестирование средств ФНБ в размере 1,6 трлн руб. за три года, а также «ритмичное» расходование средств федерального бюджета.
Восстановительный рост ВВП России в этом году может стать самым большим за последние 10 лет. Согласно данным Росстата, последний раз сопоставимые темпы были в 2011 г. (тогда ВВП вырос на 4,3%). В 2020 г. на фоне ограничений из-за COVID-19 экономика сократилась на 3%. Согласно последним данным Росстата, рост экономики во II квартале 2021 г. оценивается в 10,5% в годовом выражении после снижения на 0,7% в I квартале. В июне министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что при корректировке прогноза на следующий год будут учитываться санитарно-эпидемиологические риски. Сейчас эпидемиологический сценарий предполагает постепенную стабилизацию ситуации, отметил представитель Минэкономразвития. «Если в прошлом году эпидемиология имела линейную связь с экономикой, т. е. растет заболеваемость — вводится жесткий локдаун, то сейчас связь уже не настолько прямая», – добавил собеседник.
По словам представителя министерства, превышение таргета по инфляции в этом году связано с внешними факторами: все, что выше 4-4,1%, является импортируемой инфляцией. Единоразовые выплаты населению на ускорение инфляции не окажут влияния, считает собеседник: «Если детские выплаты (семьям с детьми школьного возраста в размере 10 000 руб. — «Ведомости») практически сразу оказались на рынке и практически сразу они ударили по непродам (ценам на непродовольственные товары) на второй неделе августа, то вторые выплаты (пенсионерам и военнослужащим), объем которых в 2,5 раза больше первых, такого влияния не оказали: это и другая структура потребления у пенсионеров, и другой график расходования средств, частично они, скорее всего, ушли в сбережения», — поясняет представитель министерства.
Со следующего года инфляция будет расти на 4%, хотя определенные риски, как проинфляционные, так и дезинфляционные, сохраняются. «Возможны сценарии, когда инфляция окажется ниже таргета, и возможны сценарии, когда окажется выше таргета, но это уже рисковые, не базовые сценарии», — добавил представитель министерства.
Последние данные Росстата по инфляции фиксируют замедление роста в недельном выражении до 0,04% (после 0,07% неделей ранее), при этом в годовом выражении, по оценке ЦМАКП, сентябрьская инфляция оценивается в 6,9-7,0%. В августе она обновила пятилетний максимум и достигла 6,68%.
Прогноз по цене на нефть Urals скорректирован «вверх» в этом году: с $65,9 до $66/барр. Как ранее отмечал Решетников, всплеск цен на сырьевые товары уже отзывается в бюджете и приносит дополнительные доходы. Со следующего года цены на нефть начнут снижаться: в 2022 г. – до $62,2/барр. в 2023 г. – до $58,4/барр., в 2024 г. – до $55,7/барр/ (июльский прогноз предполагал $64,8, $60,8 и $57,4/барр. соответственно). Как отмечает представитель Минэкономразвития, с 2024 г. на цены на нефть начнет оказывать влияние энергопереход, т. е. изменение структуры спроса на энергию в сторону альтернативных, более экологичных вариантов. «На цены в 2024 г. влияние энергоперехода крайне незначительное. По прогнозу, рост потребления нефти в мире будет продолжаться примерно до 2029 г.», — отметил собеседник в министерстве.
Согласно обновленному прогнозу, рубль будет слабее, чем ожидалось ранее. В 2021 г. среднегодовой курс доллара составит 73,6 руб./долл. (по сравнению с 72,8 руб./долл.) , в 2022 г. – 72,1 руб./долл. (70,2 руб./долл.), в 2023 г. – 72,7 руб./долл. (71,0 руб./долл.). По словам представителя министерства, на конец этого года курс составит 71,9 руб./долл., в конце следующего года он будет на уровне 72,3 руб./долл.
Рост объема промышленного производства в этом году будет значительно выше, чем министерство ожидало летом: 4,2% вместо 2% (после провала на 2,1% в 2020 г.). В следующем году темпы снизятся до 3,3%, в 2023 г. — до 2,4%, в 2024 г. — до 2,2%.
Минэкономразвития оставило прежним прогноз по инвестициям на этот год (рост на 4,5%), при этом понизило на следующий — с 5,3 до 4,8%. В 2023-2024 гг. инвестиции будут расти на 5,1% и 5,3% соответственно.
Рынок труда
Министерство понизило прогноз по уровню безработицы в этом году до 5% из-за более быстрого восстановления рынка труда. Уже в июле Росстат зафиксировал снижение показателя по безработице до 4,5%, то есть ниже допандемийного уровня. Прогноз на следующий год также улучшен – до 4,6% с 4,7%.
Реальная зарплата, согласно обновленному прогнозу, вырастет на 3,1% в 2021 г., на 2,4% в 2022 г., на 2,5% в 2023-2024 гг. Реальные доходы будут расти примерно такими же темпами: на 3% в этом году, на 2,4% – в 2022 г., на 2,5% – в 2023-2024 гг. Кроме того, численность занятых в экономике с каждым годом будет только увеличиваться: в следующем году — на 200 000 до 71,9 млн человек, оценивает министерство. К 2024 г. в экономике России будет занято 72,4 млн человек. Росту будет способствовать, помимо миграционного фактора, эффект от реформы 2018 г., когда был повышен пенсионный возраст.
Восстановление внешнего туризма
Ранее глава Минэкономразвития, говоря об улучшении оценок этого года, отмечал, что структура потребительского спроса в России меняется: все больше денег поступает на внутренний рынок, т. е. потребляются российские товары.
По оценкам министерства, зарубежный туристический поток в этом году восстановился на 40% к допандемийному уровню (около 5 млн россиян выезжали за рубеж в 2019 г., 800 000 – в 2020 г. и 1,9 млн человек – в 2021 г.). При этом в деньгах турпоток восстановился значительно меньше, так как изменилась структура стран, а траты в этих странах стали сопоставимо меньше. Минэкономразвития ожидает 100%-ное восстановление зарубежного туризма только к 2024 г., отметил представитель министерства.