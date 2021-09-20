Правительственная комиссия займется адаптацией экономики России к энергопереходу

Правительственная комиссия займется адаптацией экономики России к энергопереходуВ Минэке прояснили, кто будет этим заниматься
В работе правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции появится новое направление деятельности: обеспечение адаптации экономики России к глобальному энергопереходу. Для этого планируется создать специальную подкомиссию, следует из проекта постановления правительства (есть у «Ведомостей»). Документ подготовлен Минэкономразвития и планируется к размещению на портале проектов нормативных правовых актов.
В рамках работы по адаптации российской экономики к энергопереходу подкомиссия подготовит сценарный прогноз долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, определит цели и инструменты. Кроме того, будут разработаны планы адаптации и стратегии сокращения выбросов парниковых газов в отраслевом и региональном разрезе. В числе направлений работы подкомиссии также значится мониторинг оперативных и стратегических показателей перехода к низкоуглеродной экономике, включая показатели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения.