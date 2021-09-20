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Правительственная комиссия займется адаптацией экономики России к энергопереходу

В Минэке прояснили, кто будет этим заниматься
Анастасия Бойко
Российский тип энергоперехода будет существенно отличаться от европейского / Андрей Гордеев / Ведомости

В работе правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции появится новое направление деятельности: обеспечение адаптации экономики России к глобальному энергопереходу. Для этого планируется создать специальную подкомиссию, следует из проекта постановления правительства (есть у «Ведомостей»). Документ подготовлен Минэкономразвития и планируется к размещению на портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках работы по адаптации российской экономики к энергопереходу подкомиссия подготовит сценарный прогноз долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, определит цели и инструменты. Кроме того, будут разработаны планы адаптации и стратегии сокращения выбросов парниковых газов в отраслевом и региональном разрезе. В числе направлений работы подкомиссии также значится мониторинг оперативных и стратегических показателей перехода к низкоуглеродной экономике, включая показатели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных