Правительственная комиссия займется адаптацией экономики России к энергопереходу

В рамках работы по адаптации российской экономики к энергопереходу подкомиссия подготовит сценарный прогноз долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов, определит цели и инструменты. Кроме того, будут разработаны планы адаптации и стратегии сокращения выбросов парниковых газов в отраслевом и региональном разрезе. В числе направлений работы подкомиссии также значится мониторинг оперативных и стратегических показателей перехода к низкоуглеродной экономике, включая показатели по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения.