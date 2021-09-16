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В правительстве разошлись во взглядах на стимулы для зеленого финансирования

В Минфине считают, что рынок не нуждается в стимулах, в Минэке предлагают поддержать отрасль
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Максим Стулов / Ведомости

Правительство обсуждает с Центральным банком льготы для стимулирования ESG-финансирования в России в рамках таксономии зеленых проектов (критерии отнесения проектов к этой категории). Власти планируют запуск рынка зеленого финансирования на горизонте трех лет и для этого необходима господдержка, рассказал «Ведомостям» замминистра экономического развития Илья Торосов.

В мае Минэкономразвития подготовило проект постановления, которым утверждается пакет документов для запуска в России проектов устойчивого развития и инструментов их финансирования. Пакет включает, в частности, критерии проектов устойчивого развития, методические указания по отнесению финансовых инструментов к категории зеленых, методику определения верификаторов. Согласно таксономии, зеленый проект должен соответствовать технологическим показателям наилучших доступных технологий и оказывать положительное воздействие на окружающую среду, но при этом не иметь побочных эффектов, вредных для экологии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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