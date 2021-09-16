В правительстве разошлись во взглядах на стимулы для зеленого финансирования

В правительстве разошлись во взглядах на стимулы для зеленого финансированияВ Минфине считают, что рынок не нуждается в стимулах, в Минэке предлагают поддержать отрасль
Правительство обсуждает с Центральным банком льготы для стимулирования ESG-финансирования в России в рамках таксономии зеленых проектов (критерии отнесения проектов к этой категории). Власти планируют запуск рынка зеленого финансирования на горизонте трех лет и для этого необходима господдержка, рассказал «Ведомостям» замминистра экономического развития Илья Торосов.
В мае Минэкономразвития подготовило проект постановления, которым утверждается пакет документов для запуска в России проектов устойчивого развития и инструментов их финансирования. Пакет включает, в частности, критерии проектов устойчивого развития, методические указания по отнесению финансовых инструментов к категории зеленых, методику определения верификаторов. Согласно таксономии, зеленый проект должен соответствовать технологическим показателям наилучших доступных технологий и оказывать положительное воздействие на окружающую среду, но при этом не иметь побочных эффектов, вредных для экологии.