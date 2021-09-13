Минфин оценил шоковый сценарий энергоперехода

Зачем нужен ФНБ

Фонд национального благосостояния (ФНБ) – это резервные бюджетные накопления, которые предназначены для финансирования государственных расходов в периоды спада цен на нефть. Фонд формируется за счет поступлений так называемых сверхдоходов от продажи энергоресурсов. Налоговые поступления от продажи нефти свыше цены отсечения – на 2021 г. она установлена на уровне $43,3 за баррель и ежегодно индексируется – стерилизуются в ФНБ. В периоды, когда стоимость энергоресурсов падает ниже этой отметки, средствами фонда компенсируется снижение доходов бюджета, фактически они идут на покрытие расходов вместо налогов от продажи нефти. Общий объем фонда на 1 сентября превысил 14 трлн руб., что эквивалентно 12,1% прогнозируемого на 2021 г. ВВП, сообщал Минфин. Ликвидная часть фонда составила 8,5 трлн руб., или 7,3% ВВП. Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ свыше 7% ВВП могут быть вложены в «иные финансовые активы», ниже этого уровня в периоды, когда стоимость нефти выше цены отсечения, объем фонда опускаться не может. Как только накопления в фонде падают ниже 5%, вступают в силу ограничения на его использование – в год, согласно Бюджетному кодексу, разрешается расходовать не более 1% ВВП.