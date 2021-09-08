Кудрин сравнил переход к «зеленой» экономике с созданием двигателя

«Сейчас мы считаем, что мы в четвертой промышленной революции. Внутри этой четвертой промышленной революции будет другая революция — это переход к так называемой зеленой экономике, безуглеродной. Масштаб преобразований, которые ждут весь мир в ближайшие 20 лет, можно сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания», — сказал он.