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Кудрин сравнил переход к «зеленой» экономике с созданием двигателя

Ведомости

Масштаб изменений, с которыми столкнется мир в ближайшие 20 лет вследствие перехода к «зеленой», безуглеродной экономике, сопоставим с тем, что произошло после изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе пленарной сессии «Московского финансового форума».

«Сейчас мы считаем, что мы в четвертой промышленной революции. Внутри этой четвертой промышленной революции будет другая революция — это переход к так называемой зеленой экономике, безуглеродной. Масштаб преобразований, которые ждут весь мир в ближайшие 20 лет, можно сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания», — сказал он.

Кудрин напомнил, что Европа и США уже объявили о намерении достичь углеродной нейтральности их экономик к 2050 г. Тех же планов придерживается Япония, Китай же хочет достичь подобной цели к 2060 г. Россия, в свою очередь, аналогичных заявлений не делала.

В связи с этим глава Счетной палаты выразил мнение, что страна сильно опаздывает в данном направлении. Кудрин отметил, что по сценарию углеводородной нейтральности, если Россия будет выходить на него к 2050 г., ей необходимо сократить экспорт углеводородов на 60-70%.

Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф предупредил, что глобальный энергопереход может привести к падению реальных располагаемых доходов россиян на 14%. По подсчетам аналитиков кредитной организации, возможные потери для энергетического экспорта России вследствие отказа государств от углеводородов к 2035 г. достигнут $179 млрд. При этом производство нефти и газового конденсата к 2050 г. упадет на 72%, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%. 

Ранее по теме: Греф предупредил о резком падении доходов россиян из-за глобального энергоперехода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных