Кудрин сравнил переход к «зеленой» экономике с созданием двигателя
Масштаб изменений, с которыми столкнется мир в ближайшие 20 лет вследствие перехода к «зеленой», безуглеродной экономике, сопоставим с тем, что произошло после изобретения двигателя внутреннего сгорания, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе пленарной сессии «Московского финансового форума».
«Сейчас мы считаем, что мы в четвертой промышленной революции. Внутри этой четвертой промышленной революции будет другая революция — это переход к так называемой зеленой экономике, безуглеродной. Масштаб преобразований, которые ждут весь мир в ближайшие 20 лет, можно сравнить с изобретением двигателя внутреннего сгорания», — сказал он.
Кудрин напомнил, что Европа и США уже объявили о намерении достичь углеродной нейтральности их экономик к 2050 г. Тех же планов придерживается Япония, Китай же хочет достичь подобной цели к 2060 г. Россия, в свою очередь, аналогичных заявлений не делала.
В связи с этим глава Счетной палаты выразил мнение, что страна сильно опаздывает в данном направлении. Кудрин отметил, что по сценарию углеводородной нейтральности, если Россия будет выходить на него к 2050 г., ей необходимо сократить экспорт углеводородов на 60-70%.
Ранее президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф предупредил, что глобальный энергопереход может привести к падению реальных располагаемых доходов россиян на 14%. По подсчетам аналитиков кредитной организации, возможные потери для энергетического экспорта России вследствие отказа государств от углеводородов к 2035 г. достигнут $179 млрд. При этом производство нефти и газового конденсата к 2050 г. упадет на 72%, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%.