Греф предупредил о резком падении доходов россиян из-за глобального энергоперехода

Ранее, в конце июля, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что потери экономики России из-за отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП. Он пояснил тогда, что для большинства государств «глобальный энергопереход» — «снижение эмиссии CO2 в экономике» — сопряжен с повышением их эффективности, в том числе энергоэффективности. В то же время для России, в федеральном бюджете которой доходы от углеводородов превышают 40%, это вопрос существования без привлечения базовых на данный момент отраслей. В этом смысле российская экономика «гораздо более уязвима», резюмировал он.