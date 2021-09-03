Греф предупредил о резком падении доходов россиян из-за глобального энергоперехода
Падение объема реальных располагаемых доходов россиян может составить до 14% вследствие движения стран к достижению углеродной нейтральности к 2050 г., заявил в ходе сессии «Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Какие последствия нас могут ждать к 2035 году уже? Это последствия для бюджета и доходов», — предупредил он. «Доходы населения, к сожалению, мы прогнозируем, что могут упасть, если все будет двигаться без каких-либо изменений, до 14%, и примерно 5 трлн рублей — это потери бюджета, суммарные потери бюджета Российской Федерации», — пояснил глава кредитной организации. Из его презентации следует, что 5 трлн руб. — это потери бюджета от нефтегазовых доходов.
По подсчетам аналитиков Сбербанка, возможные потери для энергетического экспорта России к 2035 г. достигнут $179 млрд. При этом производство нефти и газового конденсата к 2050 г. упадет на 72%, газа — на 52%, энергетического угля — на 90%.
Ранее, в конце июля, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что потери экономики России из-за отказа ведущих стран мира от использования сырья на основе углеводородов могут достигать 10% ВВП. Он пояснил тогда, что для большинства государств «глобальный энергопереход» — «снижение эмиссии CO2 в экономике» — сопряжен с повышением их эффективности, в том числе энергоэффективности. В то же время для России, в федеральном бюджете которой доходы от углеводородов превышают 40%, это вопрос существования без привлечения базовых на данный момент отраслей. В этом смысле российская экономика «гораздо более уязвима», резюмировал он.
В то же время Чубайс отметил, что глобальный энергопереход сопряжен с новыми перспективами для России. Во-первых, по его словам, страна имеет «фантастические возможности» по наращиванию поставок водорода по сравнению с другими государствами за счет производственных мощностей и трубопроводной системы. Во-вторых, Россия может предложить большой объем климатических ресурсов для секвестрации углеводорода, добавил он.