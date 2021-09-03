Решетников предупредил о риске климатического перехода для доходов населения

По его словам, когда Россия переходит к более детальным переговорам с западными коллегами – вопросам, как именно планируется достигать углеродной нейтральности, сколько это будет стоить и кто за это заплатит – внятных ответов не следует. «В частных закрытых беседах многие говорят, «мы не понимаем, как будем этого достигать, но мы взяли на себя смелость», — отметил Решетников.