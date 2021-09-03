Решетников предупредил о риске климатического перехода для доходов населения
Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о рисках климатического перехода для доходов населения. По его словам, основной риск даже не столько в отставании России от климатического движения или необходимости пересматривать ряд планов развития энергетической отрасли.
Главный риск климатического движения – это слишком форсированный переход к «зеленой» экономике, которые приведет к разгону инфляции и сокращению реальных доходов населения, заявил министр на Восточном экономическом форуме.
По его словам, когда Россия переходит к более детальным переговорам с западными коллегами – вопросам, как именно планируется достигать углеродной нейтральности, сколько это будет стоить и кто за это заплатит – внятных ответов не следует. «В частных закрытых беседах многие говорят, «мы не понимаем, как будем этого достигать, но мы взяли на себя смелость», — отметил Решетников.
Например, выход на низкоуглеродную металлургию означает подорожание металлов на 20-40%, сообщил министр. Потребители могут быть не готовы к такому скачку цен непосредственное на сырье и всю линейку продукции, которая из него изготовляется.
«Никто не говорит, сколько будет стоить зеленая экономика и кто в конечном итоге ее оплатит – а оплатит в конечном итоге все потребитель», – предупредил Решетников. По его мнению, глобальному сообществу в ближайшие годы будет необходимо уйти от излишнего романтизма по поводу климатической повестки и перейти к прагматизму – расчетам, в какую сумму обойдется энергопереход, обсуждению этого с населением и бизнесом, резюмировал министр.
Климатический переход или «зеленый переход» — это переход на возобновляемые источники энергии для достижения углеродной нейтральности для экономики России. В конце месяца Минэкономразвития подготовило обновленный проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 г. с учетом поручения президента обеспечить большее снижение вредных выбросов, чем в ЕС. Выхода на углеродную нейтральность базовый сценарий не предполагает, писал РБК.