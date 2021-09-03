Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Решетников предупредил о риске климатического перехода для доходов населения

Ведомости

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о рисках климатического перехода для доходов населения. По его словам, основной риск даже не столько в отставании России от климатического движения или необходимости пересматривать ряд планов развития энергетической отрасли.

Главный риск климатического движения – это слишком форсированный переход к «зеленой» экономике, которые приведет к разгону инфляции и сокращению реальных доходов населения, заявил министр на Восточном экономическом форуме.

По его словам, когда Россия переходит к более детальным переговорам с западными коллегами – вопросам, как именно планируется достигать углеродной нейтральности, сколько это будет стоить и кто за это заплатит – внятных ответов не следует. «В частных закрытых беседах многие говорят, «мы не понимаем, как будем этого достигать, но мы взяли на себя смелость», — отметил Решетников.  

Например, выход на низкоуглеродную металлургию означает подорожание металлов на 20-40%, сообщил министр. Потребители могут быть не готовы к такому скачку цен непосредственное на сырье и всю линейку продукции, которая из него изготовляется. 

Ранее по теме: 11 регионов Дальнего Востока построили «улицу» к ВЭФу. Фотогалерея

«Никто не говорит, сколько будет стоить зеленая экономика и кто в конечном итоге ее оплатит – а оплатит в конечном итоге все потребитель», – предупредил Решетников. По его мнению, глобальному сообществу в ближайшие годы будет необходимо уйти от излишнего романтизма по поводу климатической повестки и перейти к прагматизму – расчетам, в какую сумму обойдется энергопереход, обсуждению этого с населением и бизнесом, резюмировал министр.

Климатический переход или «зеленый переход» — это переход на возобновляемые источники энергии для достижения углеродной нейтральности для экономики России. В конце месяца Минэкономразвития подготовило обновленный проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 г. с учетом поручения президента обеспечить большее снижение вредных выбросов, чем в ЕС. Выхода на углеродную нейтральность базовый сценарий не предполагает, писал РБК.

Ранее по теме: Российские компании заплатят ЕС порядка 760 млрд рублей углеродного налога

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных