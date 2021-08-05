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Российские компании заплатят ЕС порядка 760 млрд рублей углеродного налога

Но большую часть затрат экспортеры покроют за счет роста цен, считают аналитики
Ксения Потаева Александр Волобуев
Рост цен может оказаться еще более заметным и в итоге российские производители цемента даже останутся в плюсе /Кирилл Кухмарь / ТАСС

Компании из РФ потеряют более 760 млрд руб. с 2026 по 2035 г. из-за введения трансграничного углеродного налога (ТУН) Евросоюзом. Об этом говорится в обзоре исследовательской группы «Петромаркет» «Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?», с которым ознакомились «Ведомости».

Расчет сделан на основе условий внедрения ТУНа на импортные товары, опубликованных Еврокомиссией 14 июля. Налог будет взиматься с металлургической продукции, цемента, удобрений и электроэнергии. Сильнее всего от введения нового платежа, по оценкам «Петромаркета», пострадают предприятия черной металлургии, которые за 10 лет заплатят ЕС около 443 млрд руб., газохимические производства (более 175 млрд руб.), производители алюминия (143 млрд руб.). Производители цемента лишатся 17 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных