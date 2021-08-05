Российские компании заплатят ЕС порядка 760 млрд рублей углеродного налога

Компании из РФ потеряют более 760 млрд руб. с 2026 по 2035 г. из-за введения трансграничного углеродного налога (ТУН) Евросоюзом. Об этом говорится в обзоре исследовательской группы «Петромаркет» «Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?», с которым ознакомились «Ведомости».