Российские компании заплатят ЕС порядка 760 млрд рублей углеродного налога

Российские компании заплатят ЕС порядка 760 млрд рублей углеродного налогаНо большую часть затрат экспортеры покроют за счет роста цен, считают аналитики
Компании из РФ потеряют более 760 млрд руб. с 2026 по 2035 г. из-за введения трансграничного углеродного налога (ТУН) Евросоюзом. Об этом говорится в обзоре исследовательской группы «Петромаркет» «Трансграничное углеродное регулирование в ЕС: как обернуть его в пользу России?», с которым ознакомились «Ведомости».
Расчет сделан на основе условий внедрения ТУНа на импортные товары, опубликованных Еврокомиссией 14 июля. Налог будет взиматься с металлургической продукции, цемента, удобрений и электроэнергии. Сильнее всего от введения нового платежа, по оценкам «Петромаркета», пострадают предприятия черной металлургии, которые за 10 лет заплатят ЕС около 443 млрд руб., газохимические производства (более 175 млрд руб.), производители алюминия (143 млрд руб.). Производители цемента лишатся 17 млрд руб.