Страны ЕАЭС обменяются кредитными историями граждан
Правительства стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение об обмене данными кредитных историй граждан. Проект соглашения обсуждался еще с 2015 г. при участии нацбанков стран ЕАЭС, в том числе российского ЦБ.
«Граждане "пятерки" получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза», — пояснил смысл соглашения премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване.
Ранее банки неохотно выдавали кредиты нерезидентам, в том числе из-за сложности проверки заемщика. Теперь для того, чтобы принять решение о кредитовании гражданина ЕАЭС, банки в этих странах смогут проверять историю клиента вне зависимости от того, гражданином какой из этих стран он является.
Таким образом, россияне смогут брать кредиты в банках Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, а жители этих стран — в российских банках.