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Экономика

Страны ЕАЭС обменяются кредитными историями граждан

Ведомости

Правительства стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение об обмене данными кредитных историй граждан. Проект соглашения обсуждался еще с 2015 г. при участии нацбанков стран ЕАЭС, в том числе российского ЦБ.

«Граждане "пятерки" получат равные возможности при обращении за займами на территории всего союза», — пояснил смысл соглашения премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване.

Ранее банки неохотно выдавали кредиты нерезидентам, в том числе из-за сложности проверки заемщика. Теперь для того, чтобы принять решение о кредитовании гражданина ЕАЭС, банки в этих странах смогут проверять историю клиента вне зависимости от того, гражданином какой из этих стран он является.

Таким образом, россияне смогут брать кредиты в банках Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, а жители этих стран — в российских банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных