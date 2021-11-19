Страны ЕАЭС обменяются кредитными историями граждан

Ранее банки неохотно выдавали кредиты нерезидентам, в том числе из-за сложности проверки заемщика. Теперь для того, чтобы принять решение о кредитовании гражданина ЕАЭС, банки в этих странах смогут проверять историю клиента вне зависимости от того, гражданином какой из этих стран он является.