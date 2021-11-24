США ввели санкции против МФТИ

Впервые данный список американское ведомство представило в конце прошлого года. Тогда туда вошли 45 российских компаний и ведомств, в том числе Минобороны, Служба внешней разведки, «Ростех» и авиастроительная корпорация «МиГ». Затем список расширяли. Попадание в него предполагает фактический запрет на получение технологий США из-за сотрудничества с вооруженными силами своих стран.