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Экономика

США ввели санкции против МФТИ

Ведомости

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции для конечных пользователей (MEU), тем самым наложив на него санкции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«BIS также добавил Московский физико-технический институт в список MEU на основе его производства продукции военного назначения для конечного военного пользователя», — говорится в заявлении министерства.

Впервые данный список американское ведомство представило в конце прошлого года. Тогда туда вошли 45 российских компаний и ведомств, в том числе Минобороны, Служба внешней разведки, «Ростех» и авиастроительная корпорация «МиГ». Затем список расширяли. Попадание в него предполагает фактический запрет на получение технологий США из-за сотрудничества с вооруженными силами своих стран.

Помимо МФТИ, BIS внес в MEU еще 27 компаний и физических лиц из Китая, Японии, Пакистана и Сингапура. Уточняется, что деятельность тех, кто вошел в данный перечень, противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США.

«Глобальная торговля и коммерция должны поддерживать мир, процветание и хорошо оплачиваемые рабочие места, а не риски для национальной безопасности. Сегодняшние действия помогут предотвратить перенаправление американских технологий на военное развитие КНР и России», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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