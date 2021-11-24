США ввели санкции против МФТИ
Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли (BIS) США внесло Московский физико-технический институт (МФТИ) в список производителей военной продукции для конечных пользователей (MEU), тем самым наложив на него санкции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«BIS также добавил Московский физико-технический институт в список MEU на основе его производства продукции военного назначения для конечного военного пользователя», — говорится в заявлении министерства.
Впервые данный список американское ведомство представило в конце прошлого года. Тогда туда вошли 45 российских компаний и ведомств, в том числе Минобороны, Служба внешней разведки, «Ростех» и авиастроительная корпорация «МиГ». Затем список расширяли. Попадание в него предполагает фактический запрет на получение технологий США из-за сотрудничества с вооруженными силами своих стран.
Помимо МФТИ, BIS внес в MEU еще 27 компаний и физических лиц из Китая, Японии, Пакистана и Сингапура. Уточняется, что деятельность тех, кто вошел в данный перечень, противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США.
«Глобальная торговля и коммерция должны поддерживать мир, процветание и хорошо оплачиваемые рабочие места, а не риски для национальной безопасности. Сегодняшние действия помогут предотвратить перенаправление американских технологий на военное развитие КНР и России», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.