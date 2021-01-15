Минторг США исключил «ВCМПО-Ависма» из «черного списка»

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана и продуктов из его сплавов. Она поставляет титан в том числе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетам России», Boeing, EADS, Rolls-Royce, Snecma и UTC Aerospace Systems. Компания попала в новый санкционный список Минфина США, обнародованный 21 декабря 2020 г. В то же время в контактирующей с ней Boeing заявили, что ограничения не повлияют на партнерство с «ВСМПО-Ависма». Boeing, в свою очередь, является одним из ключевых участников американского гособоронзаказа.