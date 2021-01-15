Минторг США исключил «ВCМПО-Ависма» из «черного списка»
Крупнейший производитель титана в мире, российская компания «ВСМПО-Ависма» исключена из списка «конечных военных пользователей», которым запрещается передавать американские технологии из-за сотрудничества с вооруженными силами своих стран. Соответствующий документ опубликовал американский Минторг на сайте Федерального регистра
Как объясняется в документе, «ВСМПО-Ависма» по результатам проверки ведомства на соответствие нормативных актов действующему законодательству не соответствует критериям «конечного военного пользователя» (military end use, MEU), необходимым для попадания в санкционный список, так как не использует американских технологий.
«ВСМО-Ависма» рассматривалась для включения в список конечных военных пользователей, но не была включена, поскольку Комиссия по конечному использованию (The End-User Review Committee, ERC — состоит из представителей Госдепа, Пентагона, Минэнерго и Минторга США — прим. ред.) определила, что он не является «военным конечным пользователем», — говорится в документе.
Кроме «ВСМПО-Ависма» из списка MEU исключен ООО «Молот-Оружие» (в которое был реорганизован «Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот»). Однако в этом случае ограничения с компании не снимаются. «Это юридическое лицо уже было включено в [санкционный] список юридических лиц и поэтому не требовало дополнительного включения в список MEU», — говорится в документе.
«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана и продуктов из его сплавов. Она поставляет титан в том числе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), «Вертолетам России», Boeing, EADS, Rolls-Royce, Snecma и UTC Aerospace Systems. Компания попала в новый санкционный список Минфина США, обнародованный 21 декабря 2020 г. В то же время в контактирующей с ней Boeing заявили, что ограничения не повлияют на партнерство с «ВСМПО-Ависма». Boeing, в свою очередь, является одним из ключевых участников американского гособоронзаказа.
Кроме «ВСМПО-Ависма» в список тогда попали еще 44 российских организации, в частности, Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»), ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России» и другие. Эти организации отныне не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. В Кремле назвали это «враждебным шагом» со стороны уходящей американской администрации.