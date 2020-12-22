США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций

В конце октября США ввели ограничения в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). До этого, в августе, в санкционный список попали три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса. Поводом для ограничений стали подозрения в причастности научных учреждений к разработке химического и биологического оружия.