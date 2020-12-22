США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций
Бюро промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США составило список из 45 российских и 58 китайских организаций, которые сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Включение в список означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.
«Министерство признает важность использования своих партнерских отношений с американскими и мировыми компаниями для борьбы с попытками Китая и России привлечь американские технологии для своих дестабилизирующих военных программ», — заявил министр торговли Уилбур Росс.
В министерстве отметили, что список организаций может быть расширен Комитетом по рассмотрению конечного пользователя, в который входят представители министерства торговли, обороны, энергетики, Госдепартамента и казначейства.
В перечень BIS вошли 45 российских организаций, в том числе Служба внешней разведки, Минобороны России, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России» и другие компании, связанные с самолетостроением, научные институты и т. д.
24 ноября США ввели санкции против трех компаний из России и двух из Китая в рамках закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В частности, под рестрикции попали организации «Авиазапчасть», АО «Элекон» и Nilco Group.
В конце октября США ввели ограничения в отношении российского ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики» в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). До этого, в августе, в санкционный список попали три российских НИИ, один из которых участвовал в испытаниях вакцины от коронавируса. Поводом для ограничений стали подозрения в причастности научных учреждений к разработке химического и биологического оружия.