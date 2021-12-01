В ВТБ оценили необходимый объем инвестиций в инфраструктурные проекты в России
В ближайшее время инфраструктурным проектам в России понадобится порядка 4 трлн руб. дополнительных инвестиций, что является беспрецедентным объемом средств. Об этом заявил гендиректор «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».
«Если смотреть по всему миру, то потребности в инфраструктуре в ближайшие 20 лет составляют 80 триллионов долларов. Если смотреть на Россию, то, по оценкам, для достижения национальных целей в ближайшее время понадобится инвестировать порядка 4 трлн рублей дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Это рост на 70%. Это беспрецедентные объемы», — сказал он.
В июне замминистра экономического развития Илья Торосов говорил, что общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты составляет порядка 5% от ВВП ежегодно. За 2015-2020 гг. общий объем вложений составил порядка 28 трлн руб., из них 7 трлн руб. это частные инвестиции, а 21 трлн руб. был инвестирован государственных контрактов и инвестиционных программ госкомпаний.
Объем вложенных инвестиций в рамках проектов, которые реализуются на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) за последние пять лет, составил 1 трлн руб., из которых более 700 млрд руб. – частные инвестиции, говорил Торосов. В Минэкономразвития прогнозировали, что в ближайшие пять лет потенциал роста объема инвестиций по ГЧП-проектам не менее 50%.
26 ноября замгалавы Минэкономразвития Сергей Галкин сообщал, что российские регионы смогут получить более 1,5 трлн руб. на развитие инфраструктуры, в том числе на реализацию стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения».
Общий объем финансирования, доступный в рамках инициативы, сопоставим с объемом средств, ежегодно выделяемых из бюджета на развитие регионов (1,7 трлн руб. в прошлом году), отмечал Галкин. Программа включает в себя механизмы для стимулирования регионального развития: это реструктуризация бюджетных кредитов и замещение коммерческих долгов бюджетными, а также бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты.
Правительственная комиссия уже одобрила инфраструктурную поддержку для 316 проектов в 54 регионах на общую сумму 1,8 трлн руб. Среди крупнейших проектов — строительство предприятия транспортного машиностроения в Липецкой области, молочного завода в Новосибирской области, нового микрорайона в Омской области, бальнеологического курорта в Краснодарском крае и кластера солнечной энергетики в Калининградской области.