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Экономика

В ВТБ оценили необходимый объем инвестиций в инфраструктурные проекты в России

Ведомости

В ближайшее время инфраструктурным проектам в России понадобится порядка 4 трлн руб. дополнительных инвестиций, что является беспрецедентным объемом средств. Об этом заявил гендиректор «ВТБ Инфраструктурный холдинг» Олег Панкратов в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!». 

«Если смотреть по всему миру, то потребности в инфраструктуре в ближайшие 20 лет составляют 80 триллионов долларов. Если смотреть на Россию, то, по оценкам, для достижения национальных целей в ближайшее время понадобится инвестировать порядка 4 трлн рублей дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Это рост на 70%. Это беспрецедентные объемы», — сказал он. 

В июне замминистра экономического развития Илья Торосов говорил, что общий объем инвестиций в инфраструктурные проекты составляет порядка 5% от ВВП ежегодно. За 2015-2020 гг. общий объем вложений составил порядка 28 трлн руб., из них 7 трлн руб. это частные инвестиции, а 21 трлн руб. был инвестирован государственных контрактов и инвестиционных программ госкомпаний. 

Объем вложенных инвестиций в рамках проектов, которые реализуются на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) за последние пять лет, составил 1 трлн руб., из которых более 700 млрд руб. – частные инвестиции, говорил Торосов. В Минэкономразвития прогнозировали, что в ближайшие  пять лет потенциал роста объема инвестиций по ГЧП-проектам не менее 50%. 

26 ноября замгалавы Минэкономразвития Сергей Галкин сообщал, что российские регионы смогут получить более 1,5 трлн руб. на развитие инфраструктуры, в том числе на реализацию стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения».

Общий объем финансирования, доступный в рамках инициативы, сопоставим с объемом средств, ежегодно выделяемых из бюджета на развитие регионов (1,7 трлн руб. в прошлом году), отмечал Галкин. Программа включает в себя механизмы для стимулирования регионального развития: это реструктуризация бюджетных кредитов и замещение коммерческих долгов бюджетными, а также бюджетные кредиты на инфраструктурные проекты.

Правительственная комиссия уже одобрила инфраструктурную поддержку для 316 проектов в 54 регионах на общую сумму 1,8 трлн руб. Среди крупнейших проектов — строительство предприятия транспортного машиностроения в Липецкой области, молочного завода в Новосибирской области, нового микрорайона в Омской области, бальнеологического курорта в Краснодарском крае и кластера солнечной энергетики в Калининградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных