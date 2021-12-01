В ВТБ оценили необходимый объем инвестиций в инфраструктурные проекты в России

«Если смотреть по всему миру, то потребности в инфраструктуре в ближайшие 20 лет составляют 80 триллионов долларов. Если смотреть на Россию, то, по оценкам, для достижения национальных целей в ближайшее время понадобится инвестировать порядка 4 трлн рублей дополнительных инвестиций в инфраструктуру. Это рост на 70%. Это беспрецедентные объемы», — сказал он.