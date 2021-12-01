Костин назвал главные вызовы мировой экономики в 2022 году
Главным вызовом мировой экономики в 2022 г. станет стабилизация уровня инфляции без избыточного охлаждения экономики. Об этом заявил журналистам в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин.
«Главный вызов – стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Это, кстати, вызов и для центральных банков во всем мире», — сказал Костин.
По его словам, более долгосрочные вызовы связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. «Здесь два риска: отставание в развитии ключевых технологий и исключение из периметра торговли ключевыми компонентами», — отметил глава ВТБ.
Костин отметил, что на данный момент мир стремится диверсифицировать производственные и транспортные цепочки, а также найти «географии» со стабильными уровнями ведения бизнеса с обеспеченными энергоресурсами по приемлемым ценам. Данный процесс диверсификации является возможностью занять новые ниши, отметил глава кредитной организации.
По прогнозу Всемирного банка, в 2022 г. рост мировой экономики составит 3,8%, российская экономика в следующем году вырастет на 2,8%, говорилось в октябрьском прогнозе.