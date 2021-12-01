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Экономика

Костин назвал главные вызовы мировой экономики в 2022 году

Ведомости

Главным вызовом мировой экономики в 2022 г. станет стабилизация уровня инфляции без избыточного охлаждения экономики. Об этом заявил журналистам в кулуарах инвестиционного форума «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин. 

«Главный вызов – стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Это, кстати, вызов и для центральных банков во всем мире», — сказал Костин. 

По его словам, более долгосрочные вызовы связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. «Здесь два риска: отставание в развитии ключевых технологий и исключение из периметра торговли ключевыми компонентами», — отметил глава ВТБ. 

Костин отметил, что на данный момент мир стремится диверсифицировать производственные и транспортные цепочки, а также найти «географии» со стабильными уровнями ведения бизнеса с обеспеченными энергоресурсами по приемлемым ценам. Данный процесс диверсификации является возможностью занять новые ниши, отметил глава кредитной организации.

По прогнозу Всемирного банка, в  2022 г. рост мировой экономики составит 3,8%, российская экономика в следующем году вырастет на 2,8%, говорилось в октябрьском прогнозе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных