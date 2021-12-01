Костин назвал главные вызовы мировой экономики в 2022 году

По его словам, более долгосрочные вызовы связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. «Здесь два риска: отставание в развитии ключевых технологий и исключение из периметра торговли ключевыми компонентами», — отметил глава ВТБ.