В ООН фиксируют рост мировых цен на продукты четвертый месяц подряд

Наиболее значительное повышение в ноябре продемонстрировал индекс цен на молочную продукцию, который по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3,4%. Мировой спрос на сливочное масло и сухое молоко сохранялся на высоком уровне из‑за стремления покупателей обеспечить спотовые поставки в ожидании снижения предложения на рынках, отметили в организации. Индекс цен на зерновые в ноябре вырос на 3,1% в сравнению с октябрем, и на 23,2% превысил показатель за аналогичный период прошлого года.