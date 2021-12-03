Росстат пересчитал число живущих за чертой бедности россиян

Росстат ранее фиксировал рост среднедушевых номинальных денежных доходов. В III квартале они выросли на 15,5% до 40 402 руб. В ведомстве это связывали с восстановлением экономической активности, а также увеличением социальных выплат. По данным статистического ведомства, всего за девять месяцев 2021 г. на социальные выплаты было потрачено 10,5 трлн руб. Доля социальных выплат в структуре доходов населения выросла на 1 п. п. – с 22,15 до 23,1%, а в денежном выражении выросла на 704,5 млрд руб. – с 3,4 трлн руб. в III квартале 2020 г. до 4,1 трлн руб. в III квартале 2021 г.