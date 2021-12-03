Росстат пересчитал число живущих за чертой бедности россиян
Росстат представил данные по числу россиян, живущих за чертой бедности, исходя из новой методики расчета. По новым данным, по итогам III квартала число россиян, живущих за чертой бедности, составило 16 млн человек (11% населения), что на 2,8 млн человек меньше, чем по итогам II квартала. По итогам девяти месяцев 2021 г. за границей бедности в России находилось 12,1% населения, или 17,6 млн человек.
Границы бедности в январе — сентябре Росстат привязал к доходу в 12 770 руб. в месяц для трудоспособного населения, 9727 руб. для пенсионеров и 11 591 руб. для детей.
Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 г. До ноября 2021 г. в качестве критерия границы бедности использовался показатель величины прожиточного минимума, базирующийся на стоимости потребительской корзины на соответствующий момент времени, а также обязательных платежей и сборов.
26 ноября 2021 г. было принято постановление правительства «Об утверждении правил определения границ бедности в целом по РФ и по субъектам РФ, используемых в оценках показателей «Уровень бедности», согласно которому граница бедности рассчитывается по-новому: прожиточный минимум стал рассчитываться как 44,2% от медианного дохода за соответствующий период времени и используется для назначения социальных выплат и иных мер поддержки. Для оценки числа малоимущих граждан правительством решено продолжать использовать значение границы бедности, основанное на стоимости потребительской корзины с учетом инфляции.
Росстат сообщил, что численность россиян за границей бедности снижается с начала года исходя из новой методики оценки. В I квартале, по предварительной оценке ведомства, их было 20,8 млн человек, или 14,2% населения, во II квартале — 18,2 млн человек, что соответствует 12,5% населения, в III квартале — 16 млн человек.
По старой методике расчета в I квартале 2021 г. численность населения за чертой бедности составляла 14,4% от общего числа россиян, во втором — 12,1%.
Росстат ранее фиксировал рост среднедушевых номинальных денежных доходов. В III квартале они выросли на 15,5% до 40 402 руб. В ведомстве это связывали с восстановлением экономической активности, а также увеличением социальных выплат. По данным статистического ведомства, всего за девять месяцев 2021 г. на социальные выплаты было потрачено 10,5 трлн руб. Доля социальных выплат в структуре доходов населения выросла на 1 п. п. – с 22,15 до 23,1%, а в денежном выражении выросла на 704,5 млрд руб. – с 3,4 трлн руб. в III квартале 2020 г. до 4,1 трлн руб. в III квартале 2021 г.
Восстановление экономической активности также повлияло на рынок труда: численность занятого населения в III квартале 2021 г. выросла на 2,6% и составила 72,2 млн человек, уровень безработицы снизился на 1,9 п. п. — с 6,3 до 4,4%. При этом средняя номинальная начисленная зарплата в III квартале 2021 г. составила 54 133 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9%. Ведомство также зафиксировало рост доли доходов от предпринимательской или производственной деятельности: их рост в структуре доходов составил 0,5 п. п. — до 5,9%, или более 1 трлн руб. по итогам III квартала 2021 г.
В июле 2020 г. президент России Владимир Путин поставил перед правительством цель — снизить уровень бедности в стране к 2030 г. вдвое по сравнению с 2017 г. Ранее срок цели был поставлен президентом к 2024 г. Согласно данным Росстата, число россиян, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума, в 2017 г. составляло 18,9 млн, или 12,9% населения. К 2030 г. по поручению президента России число бедных в стране должно снизиться до 6,5%, то есть до 9,5 млн.