Правительство утвердило правила определения границ бедности в России
Правительство России утвердило новые правила определения границ бедности в целом по России и отдельно по каждому субъекту. Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным 26 ноября, опубликовано на сайте кабмина в субботу.
Правительство утвердило такие понятия, как «базовые границы бедности», «границы бедности» и «показатель «уровень бедности».
«Базовые границы бедности устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения», — следует из документа.
Изменить подход к оценке бедности предложил Минтруд, сообщал «Коммерсантъ». Ведомство предлагало ввести дополнительный инструмент — показатель границы бедности, которым будет считаться размер прожиточного минимума за IV квартал прошлого года (последнее значение до перехода на новую методику определения прожиточного минимума, начавшую действовать с 2021 г.) — 11 329 руб. Определять величину показателя в дальнейшем ежеквартально поручат Росстату с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.
Как пояснили в Минтруде, граница бедности будет использоваться только как статистический показатель, тогда как все меры поддержки продолжат назначать с учетом действующего размера прожиточного минимума. Предполагается, что новый подход поможет решить вопрос о сопоставимости данных до 2021 г. и после, позволит оценивать показатели бедности в динамике и исключит вероятность того, что измеряемый уровень бедности будет увеличиваться по мере роста экономики и медианного дохода граждан.
Новый порядок расчета прожиточного минимума начал действовать в России с этого года. Раньше он рассчитывался как стоимость потребительской корзины, а теперь связан с размером медианного дохода населения — величиной, относительно которого у одной половины населения доход больше, а у другой — меньше. Ближайшие пять лет прожиточный минимум составит 44,2% от медианного дохода.
По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. в России 19,1 млн человек проживали за чертой бедности — это 13,1% населения. В 2020 г. уровень бедности снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г.