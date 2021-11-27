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Экономика

Правительство утвердило правила определения границ бедности в России

Ведомости

Правительство России утвердило новые правила определения границ бедности в целом по России и отдельно по каждому субъекту. Постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным 26 ноября, опубликовано на сайте кабмина в субботу.

Правительство утвердило такие понятия, как «базовые границы бедности», «границы бедности» и «показатель «уровень бедности».

«Базовые границы бедности устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения», — следует из документа.

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Изменить подход к оценке бедности предложил Минтруд, сообщал «Коммерсантъ». Ведомство предлагало ввести дополнительный инструмент — показатель границы бедности, которым будет считаться размер прожиточного минимума за IV квартал прошлого года (последнее значение до перехода на новую методику определения прожиточного минимума, начавшую действовать с 2021 г.) — 11 329 руб. Определять величину показателя в дальнейшем ежеквартально поручат Росстату с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал. 

Как пояснили в Минтруде, граница бедности будет использоваться только как статистический показатель, тогда как все меры поддержки продолжат назначать с учетом действующего размера прожиточного минимума. Предполагается, что новый подход поможет решить вопрос о сопоставимости данных до 2021 г. и после, позволит оценивать показатели бедности в динамике и исключит вероятность того, что измеряемый уровень бедности будет увеличиваться по мере роста экономики и медианного дохода граждан. 

Новый порядок расчета прожиточного минимума начал действовать в России с этого года. Раньше он рассчитывался как стоимость потребительской корзины, а теперь связан с размером медианного дохода населения — величиной, относительно которого у одной половины населения доход больше, а у другой — меньше. Ближайшие пять лет прожиточный минимум составит 44,2% от медианного дохода. 

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. в России 19,1 млн человек проживали за чертой бедности — это 13,1% населения. В 2020 г. уровень бедности снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных