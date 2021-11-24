ЦБ предложил создать отдельный вид вклада для малообеспеченных

ЦБ предложил создать отдельный вид вклада для малообеспеченныхСтавку можно привязать к инфляции или ключевой ставке, а сумму ограничить
Банк России предложил создать специальный вклад для граждан с невысокими доходами: процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставки, сообщила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова, выступая в Госдуме. Гражданин сможет открыть только один такой вклад, а его сумма будет ограничена, добавила она.
«Для определения категории граждан с невысокими доходами можно будет использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения, создание которой предложено правительством. Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство», – отметила Полякова.
Ключевая ставка ЦБ с 22 октября составляет 7,5%. За вторую неделю октября инфляция составила 8,13% в годовом выражении. В ноябре базовый уровень доходности вкладов для граждан (на срок до востребования и по договорам банковского счета) составил 7,034%, на срок до 90 дней – 6,32%, а на срок свыше года – 7,376%, по данным ЦБ. Индекс FRG100, который рассчитывается по ставкам годовых розничных вкладов на сумму 100 000 руб. в 54 крупнейших банках, 21 ноября достиг 6,39%.
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что комитет запросит у ЦБ и правительства возможность внесения поправок в законодательство и другие нормативные акты, которые позволят создать механизм повышения доходов по банковским вкладам для малообеспеченных граждан. Депутат напомнил, что ранее спикер парламента Вячеслав Володин уже предлагал создать рабочую группу, которая рассмотрит вопрос защиты вкладов граждан от инфляции. По словам Аксакова, уже состоялось первое заседание группы, по итогам которого было подготовлено поручение.
По состоянию на 1 июля 2021 г. средний размер вклада без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1000 руб. составил 280 000 руб., следует из данных по первое полугодие АСВ. На сбережения за первые три квартала этого года направлено 1,5% общих доходов населения, или 759,6 млрд руб., тогда как за девять месяцев 2020 г. на сбережения ушло 6,2% доходов, или более 2,7 трлн руб., отчитался Росстат. Это значит, что граждане стали больше тратить на текущие нужды и меньше откладывать. В России людей с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии было 19,1 млн человек, а уровень бедности оценивался Росстатом в 13,1%. Прожиточный минимум на душу населения в 2021 г. составит 11 653 руб., для трудоспособного населения – 12 702 руб., для детей – 11 303 руб., для пенсионеров – 10 022 руб., следует из постановления правительства.
На прошлой неделе Володин заявил, что ставки по вкладам в банках не поспевают за инфляцией и находятся ниже ее уровня. Он обратил на это внимание председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной.
Точные параметры вкладов для малообеспеченных сейчас обсуждаются, сказал позднее «Ведомостям» представитель Банка России. ЦБ внимательно анализирует международный опыт: например, в Бельгии и Франции для поддержания покупательской способности домашних хозяйств созданы регулируемые депозиты (regulated-deposit accounts). Один гражданин может открыть только один регулируемый депозит, а проценты по таким вкладам частично или полностью освобождены от налогов. В отличие от обычных сберегательных счетов процентные ставки по таким депозитам устанавливаются нормативно, как правило, они выше рыночных, и банки не могут самостоятельно менять их. Регулятор видит потенциал для внедрения подобного механизма в России, отметил его представитель.
Российские банки уже предлагают вклады с плавающей ставкой, когда депозит разбивается на несколько временных периодов и в каждом устанавливается своя ставка. Например, у Промсвязьбанка есть вклад, когда в первые 50 дней ставка 9%, затем с 51-го по 100-й – 8%, со 101-го по 250-й – 7%. При этом вкладов, где ставка была бы привязана к уровню инфляции, банки сейчас не предлагают. Сейчас плавающие ставки по вкладам, как правило, привязаны к сроку хранения денег – чем он выше, тем выше ставка, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Чаще всего это делается в маркетинговых целях для привлечения клиента, поскольку зачастую в рекламе фигурирует максимальная ставка, которую можно получить не за весь срок вклада, а только за его часть, указал аналитик: в годовом выражении при этом вкладчик может получить ставку даже ниже или сопоставимую с вкладом с фиксированной ставкой на тот же срок.
Что думает рынок
Рыночные аналоги предложению ЦБ в России существуют и сегодня: те же специальные депозиты для пенсионеров по повышенным ставкам, предлагаемые многими российскими банками, отмечает старший кредитный специалист банковской группы Moody’s Ольга Ульянова. Вероятно, это предложение регулятора отражает отличительные особенности социального профиля большей части населения России, отмечает Ульянова, – относительно низкий уровень официального прожиточного уровня и МРОТа, низкий уровень пенсий и социальных пособий. И все это вкупе со сравнительно низким уровнем сбережений домохозяйств, большинство из которых по-прежнему хранится на банковских депозитах (несмотря на тренд в сторону инвестирования в последние два года), и слабыми перспективами по эффективной перенастройке системы пенсионного обеспечения в обозримом будущем, заключила эксперт.
Банкиры пока оценивают идею положительно, но разошлись во мнении, к чему привязывать ставку и стоит ли ограничивать сумму вклада.
Такой вклад может быть привязан к уровню ключевой ставки и иметь ограничение по сумме до 300 000 руб., считает управляющий директор по продуктовому портфелю «Пассивы» УБРиР Евгений Вяткин. Лучше привязывать доходность к ключевой ставке, согласна представитель «Абсолют банка», так как уровень инфляции довольно спорный показатель – его рассчитывают несколько институтов (ЦБ, Росстат) и их данные могут отличаться. А вот ограничений по сумме быть не должно, добавила она. С тем, что не стоит ограничивать сумму вклада, согласился и представитель банка «ФК Открытие».
В ситуации регулярного изменения ключевой ставки опция депозита с привязанной к ней доходностью могла бы быть востребована среди части населения, отметил руководитель управления клиентского счастья Райффайзенбанка Кирилл Матвеев. С другой стороны, по его словам, фиксированная ставка – это ключевая ценность депозита для клиента и в этом продукте она может быть утеряна. Кроме того, связь доходности и ключевой ставки, безусловно, усложнит понимание актуального процента по вкладу, что будет расцениваться как элемент непрозрачности продукта, считает Матвеев. Поэтому такие предложения должны учитывать фактическую финансовую грамотность и наличие спроса на продукт в соответствующем сегменте.
200 000 руб. или 50% от средней суммы обычных вкладов будет достаточно, но вопрос даже не в сумме, а в том, что такие вклады обязательно должны иметь возможность пополнения, считает руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов. Ключевая ставка зависит от многих факторов, а инфляция – это то, что в первую очередь влияет на уровень жизни и стоимость накоплений, поэтому доходность должна быть привязана к уровню инфляции, считает он.
Привязка к уровню инфляции при данной постановке вопроса выглядит более логично, согласен и директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко: ключевая ставка меняется все же с определенным лагом, а задача стоит покрыть инфляционные издержки. Другой вопрос, продолжил он, какой индикатор инфляции брать и насколько он будет точно оценивать уровень инфляции для продуктовой корзины для данной категории вкладчиков, не говоря о различиях в уровне инфляции для различных регионов.
Такая мера, как спецвклад для нуждающихся, – это точно что-то новое в мировой практике, рассказал «Ведомостям» гендиректор «БизнесДрома» Павел Самиев. Обычно помощь оказывается через субсидии и прямые трансферы, а не через вклады, открываемые коммерческими банками, которые должны принять на себя социальную функцию, считает Самиев.
Доходность, привязанная к инфляции или ключевой ставке, не обязательно будет выше, чем по договору с фиксированным процентом, указал он. Например, при открытии вклада на три года в период высоких ставок доходность по нему будет выше, когда ставки пойдут вниз, чем по вкладу с плавающей ставкой. При этом малообеспеченные должны иметь накопления. Другое дело, считает Самиев, если бы государство дополнительно субсидировало доходность по таким вкладам, то есть платило премию инфляции или ключевой ставке.