ЦБ предложил создать отдельный вид вклада для малообеспеченных

Российские банки уже предлагают вклады с плавающей ставкой, когда депозит разбивается на несколько временных периодов и в каждом устанавливается своя ставка. Например, у Промсвязьбанка есть вклад, когда в первые 50 дней ставка 9%, затем с 51-го по 100-й – 8%, со 101-го по 250-й – 7%. При этом вкладов, где ставка была бы привязана к уровню инфляции, банки сейчас не предлагают. Сейчас плавающие ставки по вкладам, как правило, привязаны к сроку хранения денег – чем он выше, тем выше ставка, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Чаще всего это делается в маркетинговых целях для привлечения клиента, поскольку зачастую в рекламе фигурирует максимальная ставка, которую можно получить не за весь срок вклада, а только за его часть, указал аналитик: в годовом выражении при этом вкладчик может получить ставку даже ниже или сопоставимую с вкладом с фиксированной ставкой на тот же срок.