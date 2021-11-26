«Коммерсантъ» сообщил о планах Минтруда изменить подход к оценке бедности
Министерство труда и соцзащиты сегодня на заседании Российской трехсторонней комиссии представит проект постановления правительства, предусматривающий изменение подхода к учету бедных в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Ведомство предлагает ввести дополнительный инструмент — показатель границы бедности. Им будет считаться размер прожиточного минимума за IV прошлого года (последнее значение до перехода на новую методику определения прожиточного минимума, начавшую действовать с 2021 г.) — 11 329 руб. Определять величину показателя в дальнейшем ежеквартально поручат Росстату с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.
Как пояснили в Минтруде, граница бедности будет использоваться только как статистический показатель, тогда как все меры поддержки продолжат назначать с учетом действующего размера прожиточного минимума. Предполагается, что новый подход поможет решить вопрос о сопоставимости данных до 2021 г. и после, позволит оценивать показатели бедности в динамике и исключит вероятность того, что измеряемый уровень бедности будет увеличиваться по мере роста экономики и медианного дохода граждан.
Новый порядок расчета прожиточного минимума начал действовать в России с этого года. Раньше он рассчитывался как стоимость потребительской корзины, а теперь связан с размером медианного дохода населения — величиной, относительно которого у одной половины населения доход больше, а у другой меньше. Ближайшие пять лет прожиточный минимум составит 44,2% от медианного дохода.
По данным Росстата, в первом полугодии 2021 г. в России 19,1 млн человек проживали за чертой бедности — это 13,1% населения. В 2020 г. уровень бедности снизился до 12,1% с 12,3% в 2019 г.