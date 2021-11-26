«Коммерсантъ» сообщил о планах Минтруда изменить подход к оценке бедности

Как пояснили в Минтруде, граница бедности будет использоваться только как статистический показатель, тогда как все меры поддержки продолжат назначать с учетом действующего размера прожиточного минимума. Предполагается, что новый подход поможет решить вопрос о сопоставимости данных до 2021 г. и после, позволит оценивать показатели бедности в динамике и исключит вероятность того, что измеряемый уровень бедности будет увеличиваться по мере роста экономики и медианного дохода граждан.