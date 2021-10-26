Минэкономразвития планирует вернуть бедность в макропрогноз

Минэкономразвития планирует вернуть бедность в макропрогнозНо для этого показатель придется пересчитать
Минэкономразвития готово вернуть в прогноз социально-экономического развития – базовый документ ведомства – оценку уровня бедности. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства. Это уже прорабатывается совместно с Минтрудом, уточнил он. По словам собеседника, аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей. Представитель Минтруда и соцзащиты подтвердил, что фактически такие межведомственные расчеты уже проводятся и при определенных методологических доработках показатель по уровню бедности может быть отражен в прогнозе социально-экономического развития.
Ранее за отсутствие оценок по бедности макропрогноз раскритиковал руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. «Такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что, конечно, является некоторым недостатком, нужно эту группу населения лучше планировать», – заявил Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.