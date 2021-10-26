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Минэкономразвития планирует вернуть бедность в макропрогноз

Но для этого показатель придется пересчитать
Анастасия Бойко Дмитрий Гринкевич
Отсутствие такой компоненты, как уровень бедности, искажает прогнозирование экономических перспектив / Максим Стулов / Ведомости

Минэкономразвития готово вернуть в прогноз социально-экономического развития – базовый документ ведомства – оценку уровня бедности. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства. Это уже прорабатывается совместно с Минтрудом, уточнил он. По словам собеседника, аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей. Представитель Минтруда и соцзащиты подтвердил, что фактически такие межведомственные расчеты уже проводятся и при определенных методологических доработках показатель по уровню бедности может быть отражен в прогнозе социально-экономического развития.

Ранее за отсутствие оценок по бедности макропрогноз раскритиковал руководитель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. «Такая цифра должна быть в прогнозе, но она в этот раз не представлена правительством, что, конечно, является некоторым недостатком, нужно эту группу населения лучше планировать», – заявил Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных