Минэкономразвития планирует вернуть бедность в макропрогноз

Минэкономразвития готово вернуть в прогноз социально-экономического развития – базовый документ ведомства – оценку уровня бедности. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства. Это уже прорабатывается совместно с Минтрудом, уточнил он. По словам собеседника, аналитические расчеты проводятся при формировании линейки целевых показателей для Единого плана по достижению национальных целей. Представитель Минтруда и соцзащиты подтвердил, что фактически такие межведомственные расчеты уже проводятся и при определенных методологических доработках показатель по уровню бедности может быть отражен в прогнозе социально-экономического развития.