Эксперты сочли недостижимой цель по повышению доходов населения

Темпы роста экономики к 2024 г., которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней. К таким выводам пришли в РЭУ им. Плеханова в заключении на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг. Минфина (доклад вуза есть у «Ведомостей»). Документ подготовлен для Госдумы в преддверии рассмотрения проекта бюджета. Для обеспечения устойчивого роста реальных доходов россиян на уровне 2–2,5% в год экономика должна расти темпами не менее 4–5%, оценивают экономисты. Реальные доходы населения в 2021 г. соответствуют их уровню 10-летней давности – 2011 г., подсчитали эксперты РЭУ. Несмотря на средний годовой прирост ВВП около 2% за эти годы, показатель реальных доходов фактически стагнировал. Чтобы вывести их в плюс, необходимо ускорить экономику в 1,5–2 раза, констатируют в РЭУ.