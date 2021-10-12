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Эксперты сочли недостижимой цель по повышению доходов населения

Согласно заключению РЭУ на проект бюджета, ожидания по ВВП недостаточны для требуемых улучшений
Анастасия Бойко
В структуре доходов населения существенную долю занимают социальные выплаты и зарплаты бюджетников, динамика которых в лучшем случае не сильно превышает инфляцию / Евгений Разумный / Ведомости

Темпы роста экономики к 2024 г., которые прогнозирует правительство, недостаточны для снижения бедности и повышения качества жизни населения до целевых уровней. К таким выводам пришли в РЭУ им. Плеханова в заключении на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 гг. Минфина (доклад вуза есть у «Ведомостей»). Документ подготовлен для Госдумы в преддверии рассмотрения проекта бюджета. Для обеспечения устойчивого роста реальных доходов россиян на уровне 2–2,5% в год экономика должна расти темпами не менее 4–5%, оценивают экономисты. Реальные доходы населения в 2021 г. соответствуют их уровню 10-летней давности – 2011 г., подсчитали эксперты РЭУ. Несмотря на средний годовой прирост ВВП около 2% за эти годы, показатель реальных доходов фактически стагнировал. Чтобы вывести их в плюс, необходимо ускорить экономику в 1,5–2 раза, констатируют в РЭУ.

«Причины негативной динамики реальных доходов связаны именно с отсутствием устойчивых высоких темпов роста российской экономики (более 5% в год), что наблюдалось с 2000 по 2009 г., а также с проведением жесткой бюджетной политики после мирового финансового кризиса 2008–2009 гг.», – говорится в заключении. В прогнозе Минэка заложен рост реальных располагаемых доходов населения в 2021–2022 гг. на уровне соответственно 3 и 2,4% с выходом на устойчивый рост на 2,5% в 2023–2024 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных