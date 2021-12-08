Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 и 2022 годы

Кроме того, прогноз роста мирового ВВП на следующий год был понижен до 4,2% — на 0,2 п. п. по сравнению с сентябрьскими ожиданиями — в первую очередь, из-за значительного замедления роста китайской экономики. Ожидается, что ВВП Китая в 2022 г. увеличится на 4,8% против 8% в текущем году.