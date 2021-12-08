Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 и 2022 годы
Fitch Ratings пересмотрело в сторону ухудшения свой прогноз темпов роста мировой экономики на 2021 и 2022 годы, говорится в декабрьском докладе рейтингового агентства.
Аналитики Fitch предсказывают, что мировая экономика по итогам 2021 г. вырастет на 5,7%. В предыдущем докладе, опубликованном в сентябре, этот показатель составлял 6%. Прогноз был снижен в связи с негативными последствиями высокой инфляции и сохраняющимися сбоями в цепочках поставок.
Кроме того, прогноз роста мирового ВВП на следующий год был понижен до 4,2% — на 0,2 п. п. по сравнению с сентябрьскими ожиданиями — в первую очередь, из-за значительного замедления роста китайской экономики. Ожидается, что ВВП Китая в 2022 г. увеличится на 4,8% против 8% в текущем году.
Резкий рост мировых потребительских цен с марта в первую очередь отражает стремительный рост спроса на товары, вызванный стимулирующими мерами, в особенности в США, говорится в докладе. Аналитики прогнозируют, что цены стабилизируются в 2022 году, поскольку расходы снова сместятся с товаров на услуги на фоне значительных инвестиций, которые приведут к увеличению предложения товаров, и сворачивания антикризисных фискальных стимулов.
Ранее свой прогноз роста мирового ВВП также ухудшила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — на 0,1 п. п., с ожидавшихся ранее 5,7 до 5,6%. Прогноз подъема мировой экономики в 2022 г. при этом сохранился на прежнем уровне (4,5%).