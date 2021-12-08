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Экономика

Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2021 и 2022 годы

Ведомости

Fitch Ratings пересмотрело в сторону ухудшения свой прогноз темпов роста мировой экономики на 2021 и 2022 годы, говорится в декабрьском докладе рейтингового агентства.

Аналитики Fitch предсказывают, что мировая экономика по итогам 2021 г. вырастет на 5,7%. В предыдущем докладе, опубликованном в сентябре, этот показатель составлял 6%. Прогноз был снижен в связи с негативными последствиями высокой инфляции и сохраняющимися сбоями в цепочках поставок. 

Кроме того, прогноз роста мирового ВВП на следующий год был понижен до 4,2% — на 0,2 п. п. по сравнению с сентябрьскими ожиданиями — в первую очередь, из-за значительного замедления роста китайской экономики. Ожидается, что ВВП Китая в 2022 г. увеличится на 4,8% против 8% в текущем году.

Резкий рост мировых потребительских цен с марта в первую очередь отражает стремительный рост спроса на товары, вызванный стимулирующими мерами, в особенности в США, говорится в докладе. Аналитики прогнозируют, что цены стабилизируются в 2022 году, поскольку расходы снова сместятся с товаров на услуги на фоне значительных инвестиций, которые приведут к увеличению предложения товаров, и сворачивания антикризисных фискальных стимулов.

Ранее свой прогноз роста мирового ВВП также ухудшила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — на 0,1 п. п., с ожидавшихся ранее 5,7 до 5,6%. Прогноз подъема мировой экономики в 2022 г. при этом сохранился на прежнем уровне (4,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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