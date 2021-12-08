Россия смогла решить почти все поставленные в сфере импортозамещения задачи
Президент России Владимир Путин оценил результаты импортозамещения как хорошие — власти решили практически все поставленные в этой сфере задачи. Об этом он сказал в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.
«Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили. Они не все еще решены — там вот такие толстые фолианты того, что мы должны сделать, но очень многое сделано», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
В процессе импортозамещения, по словам главы государства, остались вопросы, связанные с микроэлектроникой и другими сферами. При этом он назвал инновации одним из важнейших направлений импортозамещения, но ими Россия почти не занималась: ранее властям необходимо было в первую очередь заниматься импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе.
Объем замещающей импорт продукции в России может составить в 2021 г. около 600 млрд руб., ранее сообщал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, в стране запущены более 1000 импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство.
В июле Владимир Путин подписал указ, вводящий в действие обновленную версию стратегии национальной безопасности России. В документе говорится о важности импортозамещения, противодействия санкциям и поддержки российского бизнеса на внешних рынках, а также о необходимости уменьшения доли доллара США во внешнеторговых расчетах.