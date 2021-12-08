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Экономика

Россия смогла решить почти все поставленные в сфере импортозамещения задачи

Ведомости

Президент России Владимир Путин оценил результаты импортозамещения как хорошие — власти решили практически все поставленные в этой сфере задачи. Об этом он сказал в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

«Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили. Они не все еще решены — там вот такие толстые фолианты того, что мы должны сделать, но очень многое сделано», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В процессе импортозамещения, по словам главы государства, остались вопросы, связанные с микроэлектроникой и другими сферами. При этом он назвал инновации одним из важнейших направлений импортозамещения, но ими Россия почти не занималась: ранее властям необходимо было в первую очередь заниматься импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе.

Объем замещающей импорт продукции в России может составить в 2021 г. около 600 млрд руб., ранее сообщал зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, в стране запущены более 1000 импортозамещающих проектов, из которых более 500 уже вышли на серийное производство.

В июле Владимир Путин подписал указ, вводящий в действие обновленную версию стратегии национальной безопасности России. В документе говорится о важности импортозамещения, противодействия санкциям и поддержки российского бизнеса на внешних рынках, а также о необходимости уменьшения доли доллара США во внешнеторговых расчетах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных