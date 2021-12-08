Россия смогла решить почти все поставленные в сфере импортозамещения задачи

«Средства затрачены немалые, и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи, которые перед собой ставили. Они не все еще решены — там вот такие толстые фолианты того, что мы должны сделать, но очень многое сделано», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».