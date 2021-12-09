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Экономика

Правительство выделило почти 30 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов

Ведомости

Правительство России выделило регионам дополнительные 29,3 млрд руб. на поддержание бюджетной стабильности, сообщает пресс-служба правительства.

«Деньги будут распределены между 45 регионами. За счёт этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», — говорится в сообщении пресс-службы.

6 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки отметил, что всего в 2021 г. дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объёме 1 трлн руб. При этом в следующем году базовая сумма не уменьшится и будет проиндексирована.

В пресс-службе правительства напомнили, что прямые транши из федерального бюджета являются частью комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. В 2020 г. на эти цели было выделено 300 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных