Правительство выделило почти 30 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов

«Деньги будут распределены между 45 регионами. За счёт этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», — говорится в сообщении пресс-службы.