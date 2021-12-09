Правительство выделило почти 30 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов
Правительство России выделило регионам дополнительные 29,3 млрд руб. на поддержание бюджетной стабильности, сообщает пресс-служба правительства.
«Деньги будут распределены между 45 регионами. За счёт этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий. Кроме того, финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию дорожной инфраструктуры, строительство спортивных и других важных объектов», — говорится в сообщении пресс-службы.
6 декабря премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическому развитию регионов и вопросам ипотеки отметил, что всего в 2021 г. дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объёме 1 трлн руб. При этом в следующем году базовая сумма не уменьшится и будет проиндексирована.
В пресс-службе правительства напомнили, что прямые транши из федерального бюджета являются частью комплекса мер по обеспечению финансовой стабильности регионов. В 2020 г. на эти цели было выделено 300 млрд руб.