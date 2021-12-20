ЦБ заявил об отсутствии заявлений от SWIFT по отключению России от системы
Международная платежная система SWIFT не делала заявлений по поводу участия России в системе, заявила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова. Отключение страны от SWIFT источники CNN в начале декабря называли одним из возможных ограничений в рамках санкций США против России.
«Нужно ориентироваться на те заявления, которые делает сам SWIFT. SWIFT — это кооператив, там участвует больше 100 стран. Никаких заявлений со стороны SWIFT о каких-либо намерениях участия России на данный момент нет», — сказала Скоробогатова (цитата по «Интерфаксу»). Она выразила надежду, что Россию не отключат от SWIFT, потому что это невыгодно другим странам и регуляторам с точки зрения бизнеса с Россией. По словам Скоробогатовой, российский аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений — оказался достаточно востребованным: через него проходят 27% операций в России в формате SWIFT.
Система SWIFT позволяет передавать информацию и осуществлять платежи между банками разных стран. К ней подключены свыше 11 000 финансовых организаций из более чем 200 стран мира, включая Россию. В начале декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России, в числе которых отключение страны от SWIFT и наложение санкций на суверенный долг.
Инициатива по отключению России от SWIFT неоднократно высказывалась европейскими и украинскими политиками. 29 апреля этого года большинство депутатов Европейского парламента (ЕП) поддержало резолюцию, в которой предлагалось в том числе отключить Россию от SWIFT. Однако данный документ не является обязательным к исполнению, а выступает как рекомендация ЕС.
17 декабря лидеры стран — членов ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против России. Накануне Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг Украины, которая предусматривает возможность введения санкций против России в случае эскалации.
Осенью в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о якобы планах российского вторжения на Украину. Так, Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. В Кремле планы нападения на Украину отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Сам Путин заявил, что подобные сообщения о вторжении на Украину появлялись в СМИ и ранее, однако такого до сих пор не произошло. Песков заявил, что в случае введения санкций Россия может зеркально продлить ответные меры.