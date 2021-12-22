ЦБ зафиксировал снижение интереса граждан к иностранной валюте в октябре

Спрос населения на доллары и евро в октябре снизился в равной степени — на 14% по сравнению с сентябрем — и составил $2,8 млрд и $1,2 млрд соответственно. Доли долларов и евро в структуре совокупного спроса практически не изменились и составили 69 и 30% соответственно. При этом физлицами в октябре текущего года было зачислено на валютные счета в уполномоченных банках $1,8 млрд наличной иностранной валюты, что на 21% меньше, чем месяцем ранее.