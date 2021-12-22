ЦБ зафиксировал снижение интереса граждан к иностранной валюте в октябре
В октябре 2021 г. россияне купили на 24% меньше наличной иностранной валюты по сравнению с сентябрем, говорится в материалах ЦБ.
Объем покупки в уполномоченных банках составил $1,8 млрд в долларовом эквиваленте, при этом для доллара снижение составило 27%, а для евро — 17%.
Спрос россиян на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) упал в октябре на 14% в сравнении с предыдущим месяцем. Его объем составил $4,1 млрд — на 4% больше, чем в октябре 2020 г., но на 8% меньше, чем в октябре 2019-го.
Спрос населения на доллары и евро в октябре снизился в равной степени — на 14% по сравнению с сентябрем — и составил $2,8 млрд и $1,2 млрд соответственно. Доли долларов и евро в структуре совокупного спроса практически не изменились и составили 69 и 30% соответственно. При этом физлицами в октябре текущего года было зачислено на валютные счета в уполномоченных банках $1,8 млрд наличной иностранной валюты, что на 21% меньше, чем месяцем ранее.