Газета
Экономика

Новак спрогнозировал высокие цены на газ в 2022 году

Ведомости

Цена на газ может сохраниться на высоких отметках в 2022 г. из-за существующего баланса спроса и предложения, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

«Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — заявил Новак (цитата по ТАСС). Он отметил, что Россия всегда выступала за заключение долгосрочных контрактов на поставки газа. 

Рост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию через Польшу на вторник, 21 декабря, (российский холдинг в этом месяце выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно). После этого физический поток газа по газопроводу остановился и поставки перешли в реверсный режим из Германии в Польшу.

Накануне на закрытии торгов в Европе цена на газ опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м. В целом за день цена на газ снизилась более чем на 27%. Во вторник, 21 декабря, цены установили рекорд за всю историю торгов ($2224 за 1000 куб. м).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных