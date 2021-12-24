Новак спрогнозировал высокие цены на газ в 2022 году

Накануне на закрытии торгов в Европе цена на газ опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м. В целом за день цена на газ снизилась более чем на 27%. Во вторник, 21 декабря, цены установили рекорд за всю историю торгов ($2224 за 1000 куб. м).