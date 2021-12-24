Новак спрогнозировал высокие цены на газ в 2022 году
Цена на газ может сохраниться на высоких отметках в 2022 г. из-за существующего баланса спроса и предложения, заявил вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».
«Баланс спроса и предложения таков, что цена [на газ] достаточно высокая. Думаю, что и в следующем году она будет на высоких уровнях», — заявил Новак (цитата по ТАСС). Он отметил, что Россия всегда выступала за заключение долгосрочных контрактов на поставки газа.
Рост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в Германию через Польшу на вторник, 21 декабря, (российский холдинг в этом месяце выкупает мощности по прокачке на торгах посуточно). После этого физический поток газа по газопроводу остановился и поставки перешли в реверсный режим из Германии в Польшу.
Накануне на закрытии торгов в Европе цена на газ опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м. В целом за день цена на газ снизилась более чем на 27%. Во вторник, 21 декабря, цены установили рекорд за всю историю торгов ($2224 за 1000 куб. м).