ФАС ожидает снижения биржевых цен на дизель
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что сейчас проходит пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо, и ожидает их снижения, заявил на пресс-конференции глава службы Максим Шаскольский.
«Я думаю, что мы пик (роста биржевых цен — ред.) проходим, всегда эта ситуация сезонная. Ожидаем снижения цен. Каких-то признаков нарушения антимонопольного законодательства здесь мы не находим», — заявил Шаскольский (цитата по «РИА Новости»).
Цена зимнего дизтоплива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 24 декабря выросла на 0,9%, до 64 790 руб. за 1 т. Стоимость топлива бьет рекорд семь торговых сессий подряд.
В середине ноября Минэнерго сообщило, что правительство рассматривает возможность корректировки демпфера на топливо с 1 января 2022 г. Демпфирующий механизм в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет.
Весной 2021 г. этот механизм был скорректирован: базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизилась с 56 300 до 53 600 руб. за тонну. Кроме того, с 2022 г. ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера по дизельному топливу, снизится с 5 до 3%. Между тем оптовая цена на бензин и дизель, заложенная правительством в формулу демпфера, росла на 27-30% быстрее розничной в этом году, из-за чего рентабельность АЗС упала. В Российском топливном союзе ранее предупреждали правительство, что если этот механизм не скорректировать, то уже в следующем году многие АЗС могут обанкротиться.