ФАС ожидает снижения биржевых цен на дизель

Весной 2021 г. этот механизм был скорректирован: базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизилась с 56 300 до 53 600 руб. за тонну. Кроме того, с 2022 г. ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера по дизельному топливу, снизится с 5 до 3%. Между тем оптовая цена на бензин и дизель, заложенная правительством в формулу демпфера, росла на 27-30% быстрее розничной в этом году, из-за чего рентабельность АЗС упала. В Российском топливном союзе ранее предупреждали правительство, что если этот механизм не скорректировать, то уже в следующем году многие АЗС могут обанкротиться.