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Экономика

ФАС ожидает снижения биржевых цен на дизель

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что сейчас проходит пик роста биржевых цен на зимнее дизельное топливо, и ожидает их снижения, заявил на пресс-конференции глава службы Максим Шаскольский.

«Я думаю, что мы пик (роста биржевых цен — ред.) проходим, всегда эта ситуация сезонная. Ожидаем снижения цен. Каких-то признаков нарушения антимонопольного законодательства здесь мы не находим», — заявил Шаскольский (цитата по «РИА Новости»).

Цена зимнего дизтоплива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 24 декабря выросла на 0,9%, до 64 790 руб. за 1 т. Стоимость топлива бьет рекорд семь торговых сессий подряд. 

В середине ноября Минэнерго сообщило, что правительство рассматривает возможность корректировки демпфера на топливо с 1 января 2022 г. Демпфирующий механизм в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет.

Весной 2021 г. этот механизм был скорректирован: базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизилась с 56 300 до 53 600 руб. за тонну. Кроме того, с 2022 г. ежегодная индексация цены, заложенная в механизм демпфера по дизельному топливу, снизится с 5 до 3%. Между тем оптовая цена на бензин и дизель, заложенная правительством в формулу демпфера, росла на 27-30% быстрее розничной в этом году, из-за чего рентабельность АЗС упала. В Российском топливном союзе ранее предупреждали правительство, что если этот механизм не скорректировать, то уже в следующем году многие АЗС могут обанкротиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных