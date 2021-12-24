ФАС призвала не менять параметры топливного демпфера в 2022 году
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила зафиксировать на 2022 г. текущие параметры демпферного механизма для внутреннего рынка топлива. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский на пресс-конференции.
Он напомнил, что ФАС разработала предложение об увеличении объема продаж топлива на бирже (в том числе бензина на величину до 15%). «Есть предложение зафиксировать тот уровень индикативной цены демпфера, который сейчас существует, и не изменять его на следующий год. Отклонения от этой цены снизить до 10%», — сказал Шаскольский (цитата по ТАСС).
Глава ФАС напомнил, что решение по корректировке демпфера принимает Минфин, а ФАС считает «возможным» сохранение текущей структуры демпфера в следующем году. Он также сообщил о снижении оптовой цены топлива на внутреннем рынке к концу года. «По бензину она сейчас находится на уровне начала года, поэтому ситуация с маржинальностью для АЗС улучшилась», — сказал он. При этом ФАС уже направила в ЦБ предложение снизить ставку банковского эквайринга для заправок. «Это тоже даст определенный рост маржинальности», — отметил чиновник.
Демпфирующий механизм в нефтяной отрасли был введен в России в 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет. Благодаря его работе цены на бензин на АЗС в 2019 г. росли сопоставимыми с инфляцией темпами, а в 2020 г. увеличились на 2,5%, что ниже уровня инфляции почти вдвое.
Сейчас правительство рассматривает возможность корректировки демпфера уже с 1 января, чтобы компенсировать эффект от роста акцизов на бензин и дизель, а также индексацию базовой цены в формуле демпфера в начале года. ФАС ранее предлагала оставить ее на уровне 3%, а не 5%, как планировалось.
В Российском топливном союзе ранее предупреждали правительство, что если этот механизм не скорректировать, то уже в следующем году многие АЗС могут обанкротиться. На прошлой неделе глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что механизм требует «донастройки», чтобы продажи топлива на АЗС стали рентабельными и начались инвестиции в этот бизнес.