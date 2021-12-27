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Экономика

Набиуллина оценила уровень инфляции в РФ по итогам года

Ведомости

Годовая инфляция в России в 2021 г. немного превысит показатель в 8%, сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1».

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%. Это много, это больше нашей цели в 4%», — сказала она (цитата по ТАСС).

Продукты питания в России подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты — на 19,4%, отметила Набиуллина. «Но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги», — сказала она. По словам руководителя ЦБ, регулятор также фиксирует некоторое повышение ставок по ипотеке. При этом рост ставок по кредитам будет ниже, чем рост инфляции и ключевой ставки.

«Некоторое повышение ставок по ипотеке, конечно, происходит. Но хотела бы заметить, что рост ставок по кредитам будет меньше, чем, например, рост инфляции, меньше, чем рост ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

По данным ЦБ на 16 декабря, инфляционные ожидания населения России достигли максимальных с февраля 2016 г. 14,8%. По итогам ноября годовая инфляция в стране составила 8,4%, что значительно выше цели ЦБ в 4%. К 13 декабря показатель снизился до 8,11%, сообщало Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных