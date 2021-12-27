Набиуллина оценила уровень инфляции в РФ по итогам года

Продукты питания в России подорожали на 10,8%, а овощи и фрукты — на 19,4%, отметила Набиуллина. «Но с сентября не просто замедлились цены, а цены начали снижаться. Ниже общего темпа роста цен росли цены на услуги», — сказала она. По словам руководителя ЦБ, регулятор также фиксирует некоторое повышение ставок по ипотеке. При этом рост ставок по кредитам будет ниже, чем рост инфляции и ключевой ставки.