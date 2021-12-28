В ЦБ заявили о прохождении пика роста цен на недвижимость в России

«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС). Она призвала не поддаваться эмоциям и внимательно следить за ситуацией.