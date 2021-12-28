В ЦБ заявили о прохождении пика роста цен на недвижимость в России
Пик роста цен на недвижимость в России пройден, дальше они не будут расти такими темпами, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24».
«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС). Она призвала не поддаваться эмоциям и внимательно следить за ситуацией.
Ранее опрошенные «Ведомостями» девелоперы сообщили о росте стоимости квартир в новостройках в Москве на 22,6-30% по сравнению с 2020 г. Директор по аналитике и оценке группы «Самолет» Илья Витковский пояснил, что в основном квартиры дорожали в первом полугодии, затем динамика постепенно стабилизировалась. Среди причин роста цен на жилье эксперты назвали сокращение предложения на рынке и повышенный спрос потребителей, которые ожидали роста ипотечных ставок и прекращения действия льготной ипотеки.
Такая программа была запущена летом 2020 г. в качестве поддержки строительной отрасли. Согласно ее условиям, россияне могли приобрести жилье под 6,5% годовых. Льготную ипотеку можно было получить на покупку квартир стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн до 6 млн руб. – в других российских регионах. С июля этого года ставка по такой программе выросла до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 млн руб. для всех регионов.