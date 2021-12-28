Газета
Недвижимость

В ЦБ заявили о прохождении пика роста цен на недвижимость в России

Ведомости

Пик роста цен на недвижимость в России пройден, дальше они не будут расти такими темпами, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 24». 

«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи и потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами», — заявила Набиуллина (цитата по ТАСС). Она призвала не поддаваться эмоциям и внимательно следить за ситуацией. 

Ранее опрошенные «Ведомостями» девелоперы сообщили о росте стоимости квартир в новостройках в Москве на 22,6-30% по сравнению с 2020 г. Директор по аналитике и оценке группы «Самолет» Илья Витковский пояснил, что в основном квартиры дорожали в первом полугодии, затем динамика постепенно стабилизировалась. Среди причин роста цен на жилье эксперты назвали сокращение предложения на рынке и повышенный спрос потребителей, которые ожидали роста ипотечных ставок и прекращения действия льготной ипотеки.

Такая программа была запущена летом 2020 г. в качестве поддержки строительной отрасли. Согласно ее условиям, россияне могли приобрести жилье под 6,5% годовых. Льготную ипотеку можно было получить на покупку квартир стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн до 6 млн руб. – в других российских регионах. С июля этого года ставка по такой программе выросла до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 млн руб. для всех регионов. 

Ранее по теме: Цены на жилье в Москве в 2021 году выросли на 25–30%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных