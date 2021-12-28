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Цены на жилье в Москве в 2021 году выросли на 25–30%

Ждать их снижения в следующем году не стоит, уверяют застройщики
Дарья Молоткова
Девелоперы вернутся к практике ранних продаж квартир по более низкой цене / Андрей Гордеев / Ведомости

Стоимость квартир в новостройках в старых границах Москвы увеличились на 26% до 395 000 руб. за 1 кв. м по сравнению с прошлым годом, жилье в новой Москве подорожало на 18% до 195 000 руб. за 1 кв. м. Такие данные приводит управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

Похожую динамику отмечает и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. По его словам, средняя цена 1 кв. м выросла на 22,6% год к году до 434 700 руб. Опрошенные «Ведомостями» девелоперы приводят еще большие цифры: так, совладелец ГК «Основа» Олег Колченко говорит, что стоимость квартир за год выросла на 25–30%. О 30%-ном увеличении цен говорит и директор по аналитике и оценке группы «Самолет» Илья Витковский. Он поясняет, что в основном квартиры дорожали в первом полугодии, затем динамика постепенно стабилизировалась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных