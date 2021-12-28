Цены на жилье в Москве в 2021 году выросли на 25–30%

Похожую динамику отмечает и партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. По его словам, средняя цена 1 кв. м выросла на 22,6% год к году до 434 700 руб. Опрошенные «Ведомостями» девелоперы приводят еще большие цифры: так, совладелец ГК «Основа» Олег Колченко говорит, что стоимость квартир за год выросла на 25–30%. О 30%-ном увеличении цен говорит и директор по аналитике и оценке группы «Самолет» Илья Витковский. Он поясняет, что в основном квартиры дорожали в первом полугодии, затем динамика постепенно стабилизировалась.