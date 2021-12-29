ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин в 2022 году
ФАС России не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в следующем году, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский в интервью RTVI.
«Мы не ожидаем какого-то резкого роста [цен]. Тем более демпферный механизм, который существует, он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать», — сказал он (цитата по ТАСС). «Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно, соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 г.», — отметил глава ведомства.
В 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива в России был введен демпфирующий механизм в нефтяной отрасли. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет.
Весной 2021 г. этот механизм был скорректирован: базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизилась с 56 300 до 53 600 руб. за тонну. 29 декабря в интервью РБК вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма: в 2022 г. индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3%. Правительство также повысит уровень компенсации с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой и индикативной ценой на бензин.