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Экономика

ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин в 2022 году

Ведомости

ФАС России не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в стране в следующем году, сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский в интервью RTVI.

«Мы не ожидаем какого-то резкого роста [цен]. Тем более демпферный механизм, который существует, он эффективен, он регулярно корректируется и позволяет цены сдерживать», — сказал он (цитата по ТАСС). «Вопрос в том, чтобы было насыщение внутреннего рынка. Если на внутреннем рынке будет достаточно, соответственно, достаточно объемов на бирже, и будет снижение цены и на 2022 г.», — отметил глава ведомства.

В 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива в России был введен демпфирующий механизм в нефтяной отрасли. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет.

Весной 2021 г. этот механизм был скорректирован: базовая цена для внутреннего рынка, прописанная в демпфере, снизилась с 56 300 до 53 600 руб. за тонну. 29 декабря в интервью РБК вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство выработало предложения для корректировки демпфирующего механизма: в 2022 г. индикативная цена в формуле демпфера будет индексирована на 3%. Правительство также повысит уровень компенсации с 68% до 83% от разницы между экспортной ценой и индикативной ценой на бензин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных