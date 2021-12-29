ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин в 2022 году

В 2019 г. для сдерживания цен на внутреннем рынке топлива в России был введен демпфирующий механизм в нефтяной отрасли. Он предполагает обратный акциз для производителей топлива. Если бензин и дизтопливо стоят дороже за границей, чем на внутреннем рынке, то государство компенсирует НПЗ часть этой разницы, чтобы стимулировать их не повышать цены в России. В обратном случае нефтекомпании перечисляют часть своей сверхприбыли в бюджет.