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Экономика

Минсельхоз предложил повысить льготную процентную ставку по кредитам для аграриев

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Минсельхоз РФ предложил повысить максимальный размер ставки для льготных кредитов сельхозпроизводителям с 5 до 7%, следует из проекта постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, предлагается сократить размер субсидирования процентной ставки по льготным кредитам со 100 до 70% размера ключевой ставки ЦБ. Эту меру предлагается применить к кредитным договорам, заключенным в 2017 г. и позже.

Необходимость в нововведениях вызвана ограниченностью средств поддержки АПК, предусмотренных в федеральном бюджете, а также повышением ключевой ставки ЦБ до 8,5% годовых, пояснили авторы инициативы. Как ожидается, эти меры позволят сохранить достигнутое в 2021 г. количество сельхозпроизводителей, получивших льготные кредиты.

В 2021 г. общий объем субсидий, предоставляемых по программе льготного кредитования для предприятий АПК, составил 80,2 млрд руб., из них на краткосрочные кредиты (сроком до года) было предусмотрено 22,5 млрд руб., на инвесткредиты (на срок от 2 до 15 лет) — 57,7 млрд руб. Ранее в декабре правительство в связи с ростом ключевой ставки ЦБ выделило на программу дополнительные 9,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных