Минсельхоз предложил повысить льготную процентную ставку по кредитам для аграриев

В 2021 г. общий объем субсидий, предоставляемых по программе льготного кредитования для предприятий АПК, составил 80,2 млрд руб., из них на краткосрочные кредиты (сроком до года) было предусмотрено 22,5 млрд руб., на инвесткредиты (на срок от 2 до 15 лет) — 57,7 млрд руб. Ранее в декабре правительство в связи с ростом ключевой ставки ЦБ выделило на программу дополнительные 9,5 млрд руб.