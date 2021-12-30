Минсельхоз предложил повысить льготную процентную ставку по кредитам для аграриев
Минсельхоз РФ предложил повысить максимальный размер ставки для льготных кредитов сельхозпроизводителям с 5 до 7%, следует из проекта постановления правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Кроме того, предлагается сократить размер субсидирования процентной ставки по льготным кредитам со 100 до 70% размера ключевой ставки ЦБ. Эту меру предлагается применить к кредитным договорам, заключенным в 2017 г. и позже.
Необходимость в нововведениях вызвана ограниченностью средств поддержки АПК, предусмотренных в федеральном бюджете, а также повышением ключевой ставки ЦБ до 8,5% годовых, пояснили авторы инициативы. Как ожидается, эти меры позволят сохранить достигнутое в 2021 г. количество сельхозпроизводителей, получивших льготные кредиты.
В 2021 г. общий объем субсидий, предоставляемых по программе льготного кредитования для предприятий АПК, составил 80,2 млрд руб., из них на краткосрочные кредиты (сроком до года) было предусмотрено 22,5 млрд руб., на инвесткредиты (на срок от 2 до 15 лет) — 57,7 млрд руб. Ранее в декабре правительство в связи с ростом ключевой ставки ЦБ выделило на программу дополнительные 9,5 млрд руб.