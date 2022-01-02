Россия за год нарастила экспорт электроэнергии в 2,2 раза
Россия в 2021 г. увеличила экспорт электроэнергии в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК. Всего за год Россия поставила за рубеж 25 млрд кВтч электроэнергии.
Поставки электроэнергии на экспорт в декабре выросли в 1,8 раза до 2,7 млрд кВтч. Объем импорта в Россию в 2021 г. составил 1,9 млрд кВтч, включая 0,3 млрд кВтч в декабре.
Отмечается, что производство электроэнергии в стране за год увеличилось на 6,4% до 1,131 трлн кВтч, энергопотребление — на 5,4% до 1,106 трлн кВтч.
В 2021 г. Россия поставила за рубеж на 5,7% больше угля, чем годом ранее. Объем экспорта достиг 214,368 млн т. Добыча угля в стране возросла на 8,9% по сравнению с показателем 2020-го и составила 438,09 млн т.
Экспорт российской нефти упал на 3,2% до 225,1 млн т на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+. При этом в декабре этот показатель вырос на 7% в годовом отношении до 19,9 млн т вследствие постепенного восстановления добычи. По итогам года в России было добыто 524,05 млн т нефти и газового конденсата (на 2,2% больше, чем в 2020-м).