Россия за год нарастила экспорт электроэнергии в 2,2 раза

Экспорт российской нефти упал на 3,2% до 225,1 млн т на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+. При этом в декабре этот показатель вырос на 7% в годовом отношении до 19,9 млн т вследствие постепенного восстановления добычи. По итогам года в России было добыто 524,05 млн т нефти и газового конденсата (на 2,2% больше, чем в 2020-м).