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Россия за год нарастила экспорт электроэнергии в 2,2 раза

Ведомости

Россия в 2021 г. увеличила экспорт электроэнергии в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления ТЭК. Всего за год Россия поставила за рубеж 25 млрд кВтч электроэнергии.

Поставки электроэнергии на экспорт в декабре выросли в 1,8 раза до 2,7 млрд кВтч. Объем импорта в Россию в 2021 г. составил 1,9 млрд кВтч, включая 0,3 млрд кВтч в декабре.

Отмечается, что производство электроэнергии в стране за год увеличилось на 6,4% до 1,131 трлн кВтч, энергопотребление — на 5,4% до 1,106 трлн кВтч.

В 2021 г. Россия поставила за рубеж на 5,7% больше угля, чем годом ранее. Объем экспорта достиг 214,368 млн т. Добыча угля в стране возросла на 8,9% по сравнению с показателем 2020-го и составила 438,09 млн т.

Экспорт российской нефти упал на 3,2% до 225,1 млн т на фоне сокращения добычи в рамках ОПЕК+. При этом в декабре этот показатель вырос на 7% в годовом отношении до 19,9 млн т вследствие постепенного восстановления добычи. По итогам года в России было добыто 524,05 млн т нефти и газового конденсата (на 2,2% больше, чем в 2020-м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных