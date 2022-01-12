Глава МЭА обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил Россию в энергетическом кризисе в Европе. По его мнению, Россия сдерживала объемы поставок газа в Европу в период «повышенной геополитической напряженности», подразумевая, что Москва якобы спровоцировала энергетический кризис в политических целях. Об этом сообщает Financial Times.
«Мы считаем, что из-за поведения России на европейском газовом рынке существуют сильные элементы напряженности», — сказал Бироль. «Отмечу, что сегодняшние низкие потоки российского газа в Европу совпадают с обострением геополитической напряженности вокруг Украины», — отметил глава МЭА. Бироль добавил: «Россия может увеличить поставки в Европу как минимум на треть — это ключевой посыл».
По мнению Бироля, текущий дефицит газа в хранилищах Европы «в значительной степени связан с «Газпромом». На сегодняшний день европейские хранилища заполнены лишь на 50% по сравнению с обычным уровнем для января в 70%. При этом доля газовых хранилищ «Газпрома» на территории Европы составляет всего 10% от общей емкости хранения в ЕС, но на них приходится половина дефицита газового топлива на континенте, отметил глава МЭА.
«Низкий уровень хранения на объектах компании в ЕС составляет половину дефицита ЕС, хотя на хранилища «Газпрома» приходится лишь 10% от общей емкости хранения в ЕС», — добавил он.
В октябре прошлого года на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что энергокризис в Европе стал «рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии». По его словам, кризис в Европе произошел из-за недопоставок газа американскими и ближневосточными компаниями и сокращения добычи в ЕС. Путин отметил, что Россия готова наращивать поставки газа в Европу. Они могут начаться на следующий день после того, как немецкий регулятор выдаст разрешение на прокачку газа по газопроводу «Северный поток — 2».
Вице-премьер Александр Новак позже заявлял, что одной из причин газового кризиса в Европе стало падение собственной добычи газа на 22%. Старые месторождения топлива истощаются, поэтому нужны инвестиции в разработку новых. Новак рассказал, что в Европе в основном расположены шельфовые месторождения газа, которые достаточно дорого разрабатывать — для этого нужна господдержка и дешевое финансирование. Однако банкам рекомендуют не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа, что приведет к еще большему дефициту.
На ситуацию в Европе повлияла и холодная зима 2020/2021 гг. Из-за более долгой зимы время закачки газа в ПХГ сократилось примерно на три недели, поэтому летом не удалось закачать в хранилища нужный объем топлива: зимой было отобрано около 66 млрд куб. м газа, а летом закачано 47,8 млрд куб. м. Дефицит составил 18 млрд куб. м. По словам вице-премьера, цены на фьючерсы с поставкой на I квартал 2022 г. уже реагируют на риски холодной зимы и недостаточных объемов газа, что приводит к росту цен.