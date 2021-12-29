Вице-премьер Новак назвал шесть причин роста цен на газ в Европе

На ситуацию в Европе повлияла и холодная зима 2020/2021 гг. Из-за более долгой зимы время закачки газа в ПХГ сократилось примерно на три недели, поэтому летом не удалось закачать в хранилища нужный объем топлива: зимой было отобрано около 66 млрд куб. м газа, а летом закачано 47,8 млрд куб. м. Дефицит составил 18 млрд куб. м. По словам вице-премьера, цены на фьючерсы с поставкой на I квартал 2022 г. уже реагируют на риски холодной зимы и недостаточных объемов газа, что приводит к росту цен.