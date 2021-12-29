Вице-премьер Новак назвал шесть причин роста цен на газ в Европе
Вице-премьер Александр Новак в интервью РБК назвал шесть причин роста цен на газ в Европе. Среди них — отказ от долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа в пользу сотовых контрактов, из-за чего летом, по его словам, поставки топлива, которое нужно было закачивать в подземные хранилища газа, перешли на более благоприятные рынки.
Спотовые контракты предполагают удовлетворение заявок в ближайшее время, без понимания среднесрочной и долгосрочной перспективы рынка. «Это привело к тому, что летом 2021 г., когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», — пояснил Новак.
По его мнению, ЕС нужно иметь четкий прогноз топливно-энергетического баланса и планировать по нему объемы потребления и поставок. Страны Европы могут закупать газ по споту, однако нужно заключать и долгосрочные контракты, которые «гарантируют базовую составляющую поставок газа в Европу», добавил Новак.
Вице-премьер отметил, что еще одной причиной газового кризиса в Европе стало падение собственной добычи газа на 22%. Старые месторождения топлива истощаются, поэтому нужны инвестиции в разработку новых. Новак рассказал, что в Европе в основном расположены шельфовые месторождения газа, которые достаточно дорого разрабатывать — для этого нужна господдержка и дешевое финансирование. Однако банкам рекомендуют не финансировать традиционные углеводородные проекты, в том числе по добыче нефти и газа, что приведет к еще большему дефициту.
На ситуацию в Европе повлияла и холодная зима 2020/2021 гг. Из-за более долгой зимы время закачки газа в ПХГ сократилось примерно на три недели, поэтому летом не удалось закачать в хранилища нужный объем топлива: зимой было отобрано около 66 млрд куб. м газа, а летом закачано 47,8 млрд куб. м. Дефицит составил 18 млрд куб. м. По словам вице-премьера, цены на фьючерсы с поставкой на I квартал 2022 г. уже реагируют на риски холодной зимы и недостаточных объемов газа, что приводит к росту цен.
В октябре на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что энергокризис в Европе стал «рукотворным результатом экономической политики Еврокомиссии». По его словам, кризис в Европе произошел из-за недопоставок газа американскими и ближневосточными компаниями и сокращения добычи в ЕС. Путин отметил, что Россия готова наращивать поставки газа в Европу. Они могут начаться на следующий день после того, как немецкий регулятор выдаст разрешение на прокачку газа по газопроводу «Северный поток — 2».