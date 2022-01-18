Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 2014 года
Цена нефти марки Brent в ходе торгов 18 января превысила $87 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Цена достигла самого высокого уровня с октября 2014 г., пишет Bloomberg.
К 9:51 мск стоимость мартовских фьючерсов на североевропейский сорт росла на 1,6% до $87,87 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале торговались по $85,39 (+1,3%) за баррель впервые с октября прошлого года.
Подорожание произошло на фоне ослабления опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на спрос и роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Накануне йеменские хуситы обстреляли столицу Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, с помощью баллистических ракет и заминированных беспилотников. В результате ударов ракет и дронов взорвались несколько цистерн с топливом и были повреждены объекты в аэропорту Абу-Даби. ОАЭ являются третьим по объему производителем нефти в ОПЕК.
В обзоре экспертов организации, опубликованном 13 декабря, предсказывалось, что «омикрон» не окажет существенного влияния на рынки нефти в ближайшей перспективе.
Цены на нефть растут на протяжении последнего месяца. Уже 29 декабря цена мартовского фьючерса на Brent превысила отметку в $80 за баррель, 6 января — $82, 11 января — $83 и 12 января — $86 за баррель.