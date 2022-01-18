Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 2014 года

Подорожание произошло на фоне ослабления опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на спрос и роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Накануне йеменские хуситы обстреляли столицу Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, с помощью баллистических ракет и заминированных беспилотников. В результате ударов ракет и дронов взорвались несколько цистерн с топливом и были повреждены объекты в аэропорту Абу-Даби. ОАЭ являются третьим по объему производителем нефти в ОПЕК.