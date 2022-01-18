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Цена нефти Brent превысила $87 за баррель впервые с 2014 года

Ведомости

Цена нефти марки Brent в ходе торгов 18 января превысила $87 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Цена достигла самого высокого уровня с октября 2014 г., пишет Bloomberg.

К 9:51 мск стоимость мартовских фьючерсов на североевропейский сорт росла на 1,6% до $87,87 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в феврале торговались по $85,39 (+1,3%) за баррель впервые с октября прошлого года.

Подорожание произошло на фоне ослабления опасений по поводу влияния «омикрон»-штамма коронавируса на спрос и роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Накануне йеменские хуситы обстреляли столицу Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, с помощью баллистических ракет и заминированных беспилотников. В результате ударов ракет и дронов взорвались несколько цистерн с топливом и были повреждены объекты в аэропорту Абу-Даби. ОАЭ являются третьим по объему производителем нефти в ОПЕК.

В обзоре экспертов организации, опубликованном 13 декабря, предсказывалось, что «омикрон» не окажет существенного влияния на рынки нефти в ближайшей перспективе.

Цены на нефть растут на протяжении последнего месяца. Уже 29 декабря цена мартовского фьючерса на Brent превысила отметку в $80 за баррель, 6 января — $82, 11 января — $83 и 12 января — $86 за баррель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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