FT: беднейшим странам грозит дефолт из-за накопленных в пандемию долгов

Давление на беднейшие страны растет в том числе потому, что в 2022 г. возобновляются выплат по долгам, которые были приостановлены после начала пандемии. Речь идет об Инициативе по мораторию на обслуживания долга (DSSI), благодаря которой страны с низким уровнем доходов смогли временно приостановить платежи в счет обслуживания долга официальным двусторонним кредиторам. Инициатива была запущена странами «большой двадцатки» в апреле 2020 г. Изначально планировалось, что она закончится в конце того же года, однако впоследствии ее действие продлили до конца 2021-го. Она была призвана помочь беднейшим 73 странам сэкономить $20 млрд, однако программой воспользовались лишь 42 страны. Помощь им составила $12,7 млрд.