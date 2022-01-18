FT: беднейшим странам грозит дефолт из-за накопленных в пандемию долгов
Группе из 74 стран с низким уровнем дохода предстоит в текущем году увеличить выплаты по долгам в сумме на $10,9 млрд, причем некоторым из них в результате будет грозить дефолт. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Всемирного банка.
В течение 2022 г. им нужно будет погасить задолженнность перед банками и небанковскими организациями в размере около $35 млрд (более 40% этой суммы приходится на долги перед китайскими кредиторами). Это на 45% больше, чем в 2020 г. Резкий рост выплат по долгам в 2022 г. связан с тем, что в пандемию беднейшие страны занимали деньги на рынках капитала, а не у международных организаций, отмечает газета.
Так, в бедственном положении оказалась Шри-Ланка, которая в новом году должна выплатить около $4,5 млрд долгов, начиная с погашения международных суверенных облигаций на $500 млн уже в январе, чтобы избежать первого дефолта в своей истории. Инвесторы также обеспокоены ситуацией в Гане, Сальвадоре и Тунисе.
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс предупредил, что стремление кредиторов «извлечь» финансы приведет к росту риска «беспорядочных дефолтов». «Страны сталкиваются с необходимостью выплат по долгам как раз в то время, когда у них нет для этого ресурсов», — приводит его слова FT. В январском выпуске доклада «Перспективы мировой экономики» банк предупредил, что около 60% всех стран с низким уровнем дохода нуждаются в реструктуризации долгов или рискуют столкнуться с такой необходимостью.
Давление на беднейшие страны растет в том числе потому, что в 2022 г. возобновляются выплат по долгам, которые были приостановлены после начала пандемии. Речь идет об Инициативе по мораторию на обслуживания долга (DSSI), благодаря которой страны с низким уровнем доходов смогли временно приостановить платежи в счет обслуживания долга официальным двусторонним кредиторам. Инициатива была запущена странами «большой двадцатки» в апреле 2020 г. Изначально планировалось, что она закончится в конце того же года, однако впоследствии ее действие продлили до конца 2021-го. Она была призвана помочь беднейшим 73 странам сэкономить $20 млрд, однако программой воспользовались лишь 42 страны. Помощь им составила $12,7 млрд.
Эммануэль Мулен, президент Парижского клуба, занимавшегося координирацией инициативы, заявил в конце декабря, что многие страны не пытались снизить долговую нагрузку из страха, что они не смогут в будущем получить финансирование из Китая.
Между тем рефинансирование существующих долгов становится дороже, отмечает FT. В первые два года пандемии мировые центробанки снижали процентные ставки, что сделало займы для правительств относительно дешевыми. Однако в связи с ожидаемым или уже произошедшим ростом ставок условия заимствования должны ухудшиться.