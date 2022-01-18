Госдума назвала малоизвестные льготы для россиян
Пресс-служба Госдумы опубликовала на странице нижней палаты парламента во «ВКонтакте» перечень некоторых льгот, доступных россиянам. В публикации отмечается, что о данных мерах поддержки граждане «могли не знать».
Так, семьи с более чем одним ребенком освобождаются от уплаты подоходного налога (НДФЛ) при продаже квартиры с целью улучшения своих жилищных условий. Однако для этого необходимо соблюсти ряд требований: кадастровая стоимость имущества не должна превышать 50 млн руб.; новую недвижимость необходимо приобрести в год продажи старого или до 30 апреля следующего года; площадь или кадастровая стоимость новой квартиры должны быть больше, чем у предыдущей; на момент сделки в собственности семьи не может быть еще одного жилья с площадью, более чем на 50% превышающей купленное.
Еще одна мера поддержки — освобождение пенсионеров от уплаты налога на имущество. Однако льгота действует в отношении только одного объекта определенного вида, то есть на одну квартиру, один дом и гараж одновременно. Вдобавок пенсионеры, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и инвалиды первой и второй групп не должны платить земельный налог, если площадь недвижимости не превышает шесть соток.
Семьи, которые тратят на оплату ЖКУ больше максимальной установленной доли дохода, вправе претендовать на субсидию от государства. Отмечается, что каждый регион самостоятельно устанавливает предельное значение. Например, в Москве компенсацию части расходов могут получить семьи, направляющие на коммунальные платежи более 10% дохода, говорится на сайте мэра столицы. Также компенсацию трат на ЖКУ вправе требовать отдельные категории граждан — ветераны, инвалиды и многодетные семьи.
Вдобавок в Госдуме напомнили, что все россияне, которые платят НДФЛ, могут получить налоговый вычет, например, на приобретение квартиры и ипотеку, лечение, образование, спорт, инвестиции и пожертвования.
Дети до трех лет и несовершеннолетние из многодетных семей до шести лет должны получать бесплатные лекарства. Препараты выписывает педиатр, после чего их можно забрать в любой обслуживающей льготников аптеке.
Наконец, семьи, где с 1 января 2018 г. родился или был усыновлен первый или второй ребенок, вправе претендовать на ежемесячное пособие, равное прожиточному минимуму в регионе. Для получения льготы доход на одного члена семьи должен не превышать двукратную величину прожиточного минимума.