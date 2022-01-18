Госдума назвала малоизвестные льготы для россиян

Так, семьи с более чем одним ребенком освобождаются от уплаты подоходного налога (НДФЛ) при продаже квартиры с целью улучшения своих жилищных условий. Однако для этого необходимо соблюсти ряд требований: кадастровая стоимость имущества не должна превышать 50 млн руб.; новую недвижимость необходимо приобрести в год продажи старого или до 30 апреля следующего года; площадь или кадастровая стоимость новой квартиры должны быть больше, чем у предыдущей; на момент сделки в собственности семьи не может быть еще одного жилья с площадью, более чем на 50% превышающей купленное.