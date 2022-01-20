Венгрия планирует увеличить объемы закупки газа у «Газпрома»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с «Газпромом» увеличение объемов поставок газа в страну в рамках долгосрочного контракта. Обсуждение планируется провести во время визита Орбана в Россию 1 февраля, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Мы хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа с тем, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас <...> в рамках долгосрочного контракта»,— заявил Сийярто.
По его мнению, решением энергетического кризиса в Европе стало бы заполнение хранилищ газа и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками. В этой сфере, по словам Сийярто, Россия проявила себя как надежный партнер.
В Евросоюзе в прошлом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом, в том числе со стороны руководства Польши и Швеции, а также депутатов Европарламента. В «Газпроме» обвинения назвали беспочвенными. Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит газа в Европе был спровоцирован в том числе отказом от системы долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.
Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре говорил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.