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Венгрия планирует увеличить объемы закупки газа у «Газпрома»

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с «Газпромом» увеличение объемов поставок газа в страну в рамках долгосрочного контракта. Обсуждение планируется провести во время визита Орбана в Россию 1 февраля, заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Мы хотели бы обсудить расширение нашего контракта на поставки газа с тем, чтобы увеличить объемы, потому что нам, учитывая энергетический кризис, было бы выгодно увеличить объемы сейчас <...> в рамках долгосрочного контракта»,— заявил Сийярто.

По его мнению, решением энергетического кризиса в Европе стало бы заполнение хранилищ газа и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками. В этой сфере, по словам Сийярто, Россия проявила себя как надежный партнер.

В Евросоюзе в прошлом году неоднократно звучали обвинения в адрес России в связи с энергетическим кризисом, в том числе со стороны руководства Польши и Швеции, а также депутатов Европарламента. В «Газпроме» обвинения назвали беспочвенными. Президент России Владимир Путин заявлял, что дефицит газа в Европе был спровоцирован в том числе отказом от системы долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в декабре говорил, что компания готова, как и раньше, поставлять дополнительные объемы газа в Европу по долгосрочным контрактам и дешевле цен на споте. По его словам, компания не использует маршрут «Ямал – Европа», так как некоторые клиенты, в частности во Франции и Германии, уже выбрали все годовые контрактные объемы и больше не выставляют заявок на поставку газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных