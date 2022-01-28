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Экономика

Минтруд подтвердил планы объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд

Ведомости

Министерство труда и соцзащиты предложило объединить ПФР и ФСС в единый Фонд пенсионного и социального страхования России, или Социальный фонд России, сообщила пресс-служба министерства. Фонды планируется объединить с 1 января 2023 г.

В министерстве рассказали, что будут введены единая цифровая платформа для администрирования выплат, единый тариф, единое окно для обращения за мерами поддержки на портале госуслуг и единый контакт-центр для консультирования россиян по мерам поддержки.

«Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. При этом проектами законов предусматривается запрет перекрестного финансирования различных видов страхования», — отметили в Минтруде. Сохранятся отделения ПФР и ФСС, а также сотрудники внебюджетных фондов.

В министерстве подчеркнули, что впервые в управлении внебюджетным фондом будет участвовать Наблюдательный совет. В него войдут семь человек: представители профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совфеда, правительства, координатор Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и председатель объединенного фонда.

Статус фонда будет закреплен в Бюджетном и Гражданском кодексах (сейчас это сделано только в Бюджетном кодексе). Его учредителем выступит правительство, а собственником имущества – Российская Федерация. Государство будет нести ответственность по публичным обязательствам фонда.

Объединение ПФР и ФСС к 2023 г. обсуждали члены РТК в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что для этого в рамках комиссии будет создана рабочая группа. В 2018 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), однако впоследствии от этой идеи отказались. В ФОМС заявили, что это может привести к нарушению целостности системы здравоохранения, поскольку социальные фонды имеют разные принципы организации, функционирования и финансового обеспечения.

Ранее по теме: Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединят в одну структуру

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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