Минтруд подтвердил планы объединить ПФР и ФСС в единый Социальный фонд
Министерство труда и соцзащиты предложило объединить ПФР и ФСС в единый Фонд пенсионного и социального страхования России, или Социальный фонд России, сообщила пресс-служба министерства. Фонды планируется объединить с 1 января 2023 г.
В министерстве рассказали, что будут введены единая цифровая платформа для администрирования выплат, единый тариф, единое окно для обращения за мерами поддержки на портале госуслуг и единый контакт-центр для консультирования россиян по мерам поддержки.
«Социальный фонд будет выступать страховщиком по обязательному пенсионному страхованию, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. При этом проектами законов предусматривается запрет перекрестного финансирования различных видов страхования», — отметили в Минтруде. Сохранятся отделения ПФР и ФСС, а также сотрудники внебюджетных фондов.
В министерстве подчеркнули, что впервые в управлении внебюджетным фондом будет участвовать Наблюдательный совет. В него войдут семь человек: представители профсоюзов, работодателей, Госдумы, Совфеда, правительства, координатор Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и председатель объединенного фонда.
Статус фонда будет закреплен в Бюджетном и Гражданском кодексах (сейчас это сделано только в Бюджетном кодексе). Его учредителем выступит правительство, а собственником имущества – Российская Федерация. Государство будет нести ответственность по публичным обязательствам фонда.
Объединение ПФР и ФСС к 2023 г. обсуждали члены РТК в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что для этого в рамках комиссии будет создана рабочая группа. В 2018 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), однако впоследствии от этой идеи отказались. В ФОМС заявили, что это может привести к нарушению целостности системы здравоохранения, поскольку социальные фонды имеют разные принципы организации, функционирования и финансового обеспечения.