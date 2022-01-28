«Коммерсантъ» узнал детали реорганизации Пенсионного фонда

По данным «Коммерсанта», к 2023 г. кабмин унифицирует отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. Минтруд предлагает изменить схему выплаты пенсионных и социальных взносов для работодателей и ввести единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сейчас ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей (кроме льготных категорий) составляет 22% в пределах базы (1,565 млн руб.) и 10% сверх этой суммы. Для взносов в ФСС этот показатель составляет 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. и 0% сверх этой суммы.