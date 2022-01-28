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«Коммерсантъ» узнал детали реорганизации Пенсионного фонда

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Правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую структуру — Социальный фонд. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы Минтруда.

Новая структура будет работать в статусе внебюджетного фонда (сейчас и ПФР, и ФСС имеют статус государственного учреждения). В проекте закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ» говорится, что внебюджетный фонд — это некоммерческая организация, передает газета. Ее учредителем выступает правительство, а собственником имущества фонда и ответственным по публичным обязательствам — РФ. Сообщается, что Минтруд рассчитывает внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение нижней палаты уже в весеннюю сессию.

По данным «Коммерсанта», к 2023 г. кабмин унифицирует отдельные положения об уплате страховых взносов работодателями в ПФР и ФСС. Минтруд предлагает изменить схему выплаты пенсионных и социальных взносов для работодателей и ввести единый тариф с общим порогом взносооблагаемой базы для уплаты взносов на пенсионное страхование и страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Сейчас ставка тарифа по пенсионному страхованию для всех работодателей (кроме льготных категорий) составляет 22% в пределах базы (1,565 млн руб.) и 10% сверх этой суммы. Для взносов в ФСС этот показатель составляет 2,9% при зарплате до 1,032 млн руб. и 0% сверх этой суммы.

С 2023 г., по замыслу ведомства, пенсионные и социальные взносы будут уплачивать в виде единого платежа и исходя из наличия единой взносооблагаемой базы в размере 1,565 млн руб. Министерство также предлагает обязать работодателей платить социальные взносы за сотрудников, которые работают в рамках гражданско-правовых договоров.

Как сообщили источники издания, административные расходы на работу Социального фонда не будут превышать показатель, заложенный в федеральном бюджете для ПФР и ФСС (примерно 1% от их расходов). Основную часть сотрудников обеих структур оставят на их позициях или переведут на новые. Ожидается, что реформа сделает получение социальных услуг более удобным за счет объединения их административных функций в рамках единой цифровой платформы.

Координировать работу Социального фонда будет Минтруд, а управлять им будет наблюдательный совет. Последний будет состоять из семи человек — председателя фонда, главы Минтруда, вице-премьера, курирующего работу Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально трудовых отношений, а также представителей работодателей, профсоюзов, Совфеда и Госдумы. Этот орган будет координировать стратегическое развитие фонда: размер страховых тарифов, использование резервных средств, формирование бюджета, а также рассмотрение кандидатур на должность председателя. Окончательное решение о том, кто возглавит фонд, будет принимать премьер-министр.

Объединение ПФР и ФСС к 2023 г. обсуждали члены РТК в декабре прошлого года. Тогда сообщалось, что для этого в рамках комиссии будет создана рабочая группа. В 2018 г. вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рассматривается вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), однако впоследствии от этой идеи отказались. В ФОМС заявили, что это может привести к нарушению целостности системы здравоохранения, поскольку социальные фонды имеют разные принципы организации, функционирования и финансового обеспечения.

Ранее по теме: Пенсионный фонд и ФСС планируется объединить к 1 января 2023 года

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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