Пенсионный фонд и ФСС планируется объединить к 1 января 2023 года
Объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) планируется закончить к 1 января 2023 г., для этого в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) будет создана рабочая группа, сообщил секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.
«Члены комиссии обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, которое планируется завершить к 1 января 2023 г. Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения», — говорится в сообщении. В ее состав войдут представители правительства, Федерации независимых профсоюзов России и Российского союза промышленников и предпринимателей.
В 2018 г. Голикова сообщила, что власти рассматривают вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Она рассказала, что вопрос обсуждают Минфин и Счетная палата. Летом этого года вице-премьер заявила, что объединение ПФР и ФСС возможно не раньше 2023 г. В августе председатель правления ПФР Андрей Кигим сообщил, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе, сейчас идет процесс объединения баз данных, передавал ТАСС.