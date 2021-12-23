Пенсионный фонд и ФСС планируется объединить к 1 января 2023 года

В 2018 г. Голикова сообщила, что власти рассматривают вопрос об объединении ПФР, ФСС и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Она рассказала, что вопрос обсуждают Минфин и Счетная палата. Летом этого года вице-премьер заявила, что объединение ПФР и ФСС возможно не раньше 2023 г. В августе председатель правления ПФР Андрей Кигим сообщил, что ПФР и ФСС будут существовать на единой цифровой платформе, сейчас идет процесс объединения баз данных, передавал ТАСС.