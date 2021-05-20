Объем социальной поддержки россиян в 2020 году превысил 10 трлн рублей
Свыше 10 трлн руб. было направлено на социальную поддержку россиян в прошлом году, что более чем на 17% больше, чем в 2019 г., заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков после заседания правительства.
«В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам в 2020 году на сумму более 10 трлн рублей. Хотелось бы отметить, что эта сумма на 1,5 трлн превышает объемы социальных обязательств, предусмотренных в этих же фондах (ФСС и ПФР) в 2019 году», — сказал он (цитата по ТАСС).
Так, более 650 млрд руб. было направлено на выплату семьям с детьми. В целом эти средства получили 28 млн граждан.
В 2020 г. для поддержки населения на фоне пандемии коронавируса президент России Владимир Путин поручил с апреля по июнь однократно выплатить по 5000 руб. семьям с детьми до трех лет. Для граждан, воспитывающих несовершеннолетних в возрасте от трех до 16 лет, была предусмотрена выплата в размере 10 000 руб. В конце июня глава государства поручил повторить вторую из мер поддержки.
Новые меры поддержки Путин анонсировал 21 апреля этого года в ходе своего послания Федеральному посланию. Он предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 000 руб., а людям, в одиночку воспитывающим ребенка от 8 до 16 лет включительно, — 5650 руб. Кроме того, ежемесячные выплаты в 6350 руб. предусмотрены для беременных женщин с низким уровнем дохода.