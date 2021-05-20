Объем социальной поддержки россиян в 2020 году превысил 10 трлн рублей

В 2020 г. для поддержки населения на фоне пандемии коронавируса президент России Владимир Путин поручил с апреля по июнь однократно выплатить по 5000 руб. семьям с детьми до трех лет. Для граждан, воспитывающих несовершеннолетних в возрасте от трех до 16 лет, была предусмотрена выплата в размере 10 000 руб. В конце июня глава государства поручил повторить вторую из мер поддержки.