Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Объем социальной поддержки россиян в 2020 году превысил 10 трлн рублей

Ведомости

Свыше 10 трлн руб. было направлено на социальную поддержку россиян в прошлом году, что более чем на 17% больше, чем в 2019 г., заявил журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков после заседания правительства.

«В общей сложности меры государственной поддержки были оказаны гражданам в 2020 году на сумму более 10 трлн рублей. Хотелось бы отметить, что эта сумма на 1,5 трлн превышает объемы социальных обязательств, предусмотренных в этих же фондах (ФСС и ПФР) в 2019 году», — сказал он (цитата по ТАСС).

Так, более 650 млрд руб. было направлено на выплату семьям с детьми. В целом эти средства получили 28 млн граждан.

В 2020 г. для поддержки населения на фоне пандемии коронавируса президент России Владимир Путин поручил с апреля по июнь однократно выплатить по 5000 руб. семьям с детьми до трех лет. Для граждан, воспитывающих несовершеннолетних в возрасте от трех до 16 лет, была предусмотрена выплата в размере 10 000 руб. В конце июня глава государства поручил повторить вторую из мер поддержки. 

Новые меры поддержки Путин анонсировал 21 апреля этого года в ходе своего послания Федеральному посланию. Он предложил выплатить семьям с детьми школьного возраста по 10 000 руб., а людям, в одиночку воспитывающим ребенка от 8 до 16 лет включительно, — 5650 руб. Кроме того, ежемесячные выплаты в 6350 руб. предусмотрены для беременных женщин с низким уровнем дохода.

Ранее по теме: Росстат оценил сокращение реальных денежных доходов россиян
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных