Росстат оценил сокращение реальных денежных доходов россиян

В среднем на оплату труда приходится доля в 64,2% от общего объема доходов россиян. При этом, по данным за февраль, средний размер зарплаты в стране составил 51 229 руб., что на 7,8% больше, чем годом ранее. На социальные выплаты приходится доля в 21,7%, на доходы от предпринимательской деятельности — 5,7% после 5,9% год назад, а на доходы от собственности — 4,1%.