Росстат оценил сокращение реальных денежных доходов россиян
Объем средств россиян, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированный на инфляцию, — реальные располагаемые денежные доходы — в I квартале этого года сократился на 3,6%, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны в январе — марте 2021 г.
При этом номинальные денежные доходы на душу населения в России выросли на 3% в годовом выражении и составили 32 612 руб., в общем объеме — 14,3 трлн руб. Однако, как заявил в послании к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, высокие темпы инфляции, наблюдаемые с конца 2020 г., «съедают доходы граждан».
«В структуре денежных доходов населения в I квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. возросла доля оплаты труда при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений», — заявили в Росстате.
В среднем на оплату труда приходится доля в 64,2% от общего объема доходов россиян. При этом, по данным за февраль, средний размер зарплаты в стране составил 51 229 руб., что на 7,8% больше, чем годом ранее. На социальные выплаты приходится доля в 21,7%, на доходы от предпринимательской деятельности — 5,7% после 5,9% год назад, а на доходы от собственности — 4,1%.
Согласно уточненной оценке Росстата, в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса реальные располагаемые денежные доходы граждан сократились на 3%. Ранее ведомство заявило о 3,5%, но изменило показатель в связи с корректировкой данных по обороту розничной торговли.