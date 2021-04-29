Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Экономика

Росстат оценил сокращение реальных денежных доходов россиян

Ведомости

Объем средств россиян, которые остаются у них после внесения обязательных платежей, скорректированный на инфляцию, — реальные располагаемые денежные доходы — в I квартале этого года сократился на 3,6%, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении страны в январе — марте 2021 г.

При этом номинальные денежные доходы на душу населения в России выросли на 3% в годовом выражении и составили 32 612 руб., в общем объеме — 14,3 трлн руб. Однако, как заявил в послании к Федеральному собранию президент страны Владимир Путин, высокие темпы инфляции, наблюдаемые с конца 2020 г., «съедают доходы граждан».

«В структуре денежных доходов населения в I квартале 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 2020 г. возросла доля оплаты труда при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплат и прочих денежных поступлений», — заявили в Росстате.

В среднем на оплату труда приходится доля в 64,2% от общего объема доходов россиян. При этом, по данным за февраль, средний размер зарплаты в стране составил 51 229 руб., что на 7,8% больше, чем годом ранее. На социальные выплаты приходится доля в 21,7%, на доходы от предпринимательской деятельности — 5,7% после 5,9% год назад, а на доходы от собственности — 4,1%.

Согласно уточненной оценке Росстата, в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса реальные располагаемые денежные доходы граждан сократились на 3%. Ранее ведомство заявило о 3,5%, но изменило показатель в связи с корректировкой данных по обороту розничной торговли.

Ранее по теме: Решетников спрогнозировал темпы ежегодного роста доходов населения

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных