Решетников спрогнозировал темпы ежегодного роста доходов населения

Темпы экономического роста в России до 2030 г. без реализации дополнительных мер составят порядка 2% в год, причем более чем наполовину этот показатель обусловлен повышением реальных доходов населения не менее чем на 2,5%, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме. Он добавил, что для достижения целевого показателя выше 3% правительством реализуются системные решения.