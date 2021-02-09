Решетников спрогнозировал темпы ежегодного роста доходов населения
Темпы экономического роста в России до 2030 г. без реализации дополнительных мер составят порядка 2% в год, причем более чем наполовину этот показатель обусловлен повышением реальных доходов населения не менее чем на 2,5%, заявил министр экономического развития страны Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме. Он добавил, что для достижения целевого показателя выше 3% правительством реализуются системные решения.
«Основа нашего экономического развития — устойчивый рост доходов населения. Его вклад в ускорение роста экономики больше половины. Для этого реальные доходы должны расти темпами не ниже 2,5% в год», — приводит слова Решетникова пресс-служба Минэкономразвития.
Глава ведомства отметил, что в этой связи необходимо восстановить уровень занятости, который был в России до пандемии коронавируса. Ранее Росстат посчитал, что число безработных граждан в 2020 г. выросло почти на четверть — до 4,3 млн человек.
Также, по словам Решетникова, нужно снизить непроизводительные издержки и повысить производительность труда в экономике. На этой основе должна вырасти заработная плата граждан, резюмировал министр.
По данным Росстата, средняя месячная зарплата работников организаций в России в период с января по ноябрь 2020 г. составила 49 454 руб. Это на 5,5% больше сопоставимого периода прошлого года. При этом инфляция по итогам года составила в 4,9% — на 0,9 п.п. выше целевого значения Банка России.
В целом по результатам 2020 г. Росстат оценил падение реальных располагаемых денежных доходов граждан — средств, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированных на инфляцию — в 3,5%. Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило 5,9%.