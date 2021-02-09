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Число работающих россиян упало до минимума с 2011 года

Ведомости

В 2020 г. в условиях пандемии число работающих россиян сократилось с 72,4 млн человек на начало года до 70,77 млн к его концу, то есть до минимального уровня с 2011 г., говорится в исследовании аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Ведомостей»).

«За минувший год трудящихся россиян стало на 1,65 млн человек меньше. Последний раз настолько существенно численность занятого населения сокращалась 11 лет назад, во время финансового кризиса в 2009 году — тогда экономика страны в среднем по году лишилась 1,59 млн работников», — выяснили эксперты, отметив также, что сильнее количество трудящихся в стране снижалось только в 1990-е годы.

Причиной подобной динамики стала пандемия коронавируса, из-за которой были введены карантинные ограничения, спровоцировавшие падение потребительского спроса, приостановку работы предприятий и увольнения. В результате в мае число трудящихся в России достигло 70,04 млн человек. Ниже оно было лишь в 2010 г. — 69,9 млн. Во второй половине года деловая активность немного восстановилась. 

В целом количество трудящихся снизилось в 67 из 85 регионов страны. Среднее сокращение составило 2,3%. Наиболее негативная динамика, по утверждению аналитиков, наблюдалась «в небогатых регионах с невысокими доходами населения». Так, за четвертый квартал 2020 г. в Мордовии численность занятых относительно аналогичного прошлогоднего периода упала на 13,4%, в Марий Эл — на 9,3%, в Карачаево-Черкесии — на 8,22%, в Алтайском крае и Дагестане — на 8,2% и 7,71% соответственно.

При этом среди 17 регионов, продемонстрировавших положительную динамику по приросту занятых в пандемию, лидером стал Хабаровский край: там число трудящихся увеличилось на 5,8%. В топ-5 рейтинга попали также Калмыкия (5,5%), Тыва (5,4%), Еврейская АО (5,1%) и Костромская область (2,4%).

Как сообщал Росстат, в 2020 г. реальные располагаемые денежные доходы населения — средства, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию, — снизились на 3,5%. Число безработных в России за 2020 г. увеличилось почти на четверть (24,7%) и составило 4,3 млн человек. Однако официально в качестве безработных зарегистрированы 2,4 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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