Число работающих россиян упало до минимума с 2011 года

«За минувший год трудящихся россиян стало на 1,65 млн человек меньше. Последний раз настолько существенно численность занятого населения сокращалась 11 лет назад, во время финансового кризиса в 2009 году — тогда экономика страны в среднем по году лишилась 1,59 млн работников», — выяснили эксперты, отметив также, что сильнее количество трудящихся в стране снижалось только в 1990-е годы.