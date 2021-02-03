Опрос показал долю граждан с не покрывающей основные нужды зарплатой

В исследовании также говорится, что 46% опрошенных заявили о нехватке до зарплаты более 20 тыс. руб. в месяц, 44% — о нехватке от 10 тыс. до 20 тыс. руб., каждому десятому — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. ежемесячно. Опрос также показал, три четверти респондентов экономят на путешествиях и покупке новой одежды и обуви, 71% отказываются от интересного досуга, 42% — от платной медицины и лекарств. 36% экономят на образовании.