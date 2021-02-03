Опрос показал долю граждан с не покрывающей основные нужды зарплатой
Четверть участников опроса платформы для поиска работы Headhunter и финтех-компании «Деньги вперед» заявили о нехватке зарплаты на основные нужды, сообщает ТАСС. Исследование проводилось в январе этого года. В опросе участвовали свыше 3,7 тыс. работающих россиян.
«По результатам опроса, 25% респондентов признались, что их зарплата не покрывает основные нужды, 39% с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается у 36% россиян», — говорится в исследовании.
Отмечается, что чаще всего зарплаты не хватает рабочему персоналу — 39%, административному персоналу — 36%, работникам сферы транспорта и логистики — 36%, работникам в сфере искусства, развлечения и масс-медиа — 34%.
При этом самыми большими статьями расходов опрошенные назвали траты на питание — 62%, аренду жилья и выплату ипотеки — 35%, коммунальные расходы — 27% и выплату кредитов — 20%.
В исследовании также говорится, что 46% опрошенных заявили о нехватке до зарплаты более 20 тыс. руб. в месяц, 44% — о нехватке от 10 тыс. до 20 тыс. руб., каждому десятому — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. ежемесячно. Опрос также показал, три четверти респондентов экономят на путешествиях и покупке новой одежды и обуви, 71% отказываются от интересного досуга, 42% — от платной медицины и лекарств. 36% экономят на образовании.
Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в январе-ноябре 2020 г. выросла на 5,5% и составила 49 454 руб. А реальные располагаемые денежные доходы в 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизились на 3,5%. Число безработных в России за 2020 г. увеличилось почти на четверть (24,7%) и составило 4,3 млн человек.