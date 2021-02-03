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Опрос показал долю граждан с не покрывающей основные нужды зарплатой

Ведомости

Четверть участников опроса платформы для поиска работы Headhunter и финтех-компании «Деньги вперед» заявили о нехватке зарплаты на основные нужды, сообщает ТАСС. Исследование проводилось в январе этого года. В опросе участвовали свыше 3,7 тыс. работающих россиян.

«По результатам опроса, 25% респондентов признались, что их зарплата не покрывает основные нужды, 39% с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается у 36% россиян», — говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще всего зарплаты не хватает рабочему персоналу — 39%, административному персоналу — 36%, работникам сферы транспорта и логистики — 36%, работникам в сфере искусства, развлечения и масс-медиа — 34%.

При этом самыми большими статьями расходов опрошенные назвали траты на питание — 62%, аренду жилья и выплату ипотеки — 35%, коммунальные расходы — 27% и выплату кредитов — 20%.

В исследовании также говорится, что 46% опрошенных заявили о нехватке до зарплаты более 20 тыс. руб. в месяц, 44% — о нехватке от 10 тыс. до 20 тыс. руб., каждому десятому — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. ежемесячно. Опрос также показал, три четверти респондентов экономят на путешествиях и покупке новой одежды и обуви, 71% отказываются от интересного досуга, 42% — от платной медицины и лекарств. 36% экономят на образовании.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в России в январе-ноябре 2020 г. выросла на 5,5% и составила 49 454 руб. А реальные располагаемые денежные доходы в 2020 г. по сравнению с 2019 г. снизились на 3,5%. Число безработных в России за 2020 г. увеличилось почти на четверть (24,7%) и составило 4,3 млн человек. 

Ранее по теме: Росстат оценил падение реальных располагаемых доходов населения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных