Росстат оценил падение реальных располагаемых доходов населения
Реальные располагаемые денежные доходы населения — средства, которые остаются у людей после внесения обязательных платежей, скорректированные на инфляцию — в 2020 г. снизились на 3,5%, следует из доклада Росстата.
Это самое сильное падение с 2016 г. Тогда оно составило 5,9%. На следующий год наблюдалось улучшение динамики — снижение составило 1,7%. За 2018 и 2019 гг. реальные доходы граждан выросли совокупно на 1% — 0,2% и 0,8% соответственно.
Реальные денежные доходы населения в 2020 г. сократились на 3%. По данным статистического ведомства, средняя месячная зарплата работников организаций в период с января по ноябрь прошлого года составила 49 454 руб., что на 5,5% больше сопоставимого периода прошлого года. При этом инфляцию в 2020 г. Росстат ранее оценил в 4,9%.
Число безработных в России за 2020 г. увеличилось почти на четверть (24,7%) и составило 4,3 млн человек. Однако официально в качестве безработных зарегистрированы 2,4 млн граждан.
Также Росстат оценил количество жителей страны, живущих за чертой бедности, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума в 11 606 руб. По предварительным данным, таковых за январь-сентябрь 2020 г. было 19,6 млн — 13,3% от общей численности населения страны. Это на 13,1% меньше сопоставимого показателя 2019 г. (19,2 млн). По итогам 2019 г. в России насчитывалось 18,1 млн бедных — 12,3% или каждый восьмой человек.