Росстат оценил падение реальных располагаемых доходов населения

Также Росстат оценил количество жителей страны, живущих за чертой бедности, чьи доходы ниже величины прожиточного минимума в 11 606 руб. По предварительным данным, таковых за январь-сентябрь 2020 г. было 19,6 млн — 13,3% от общей численности населения страны. Это на 13,1% меньше сопоставимого показателя 2019 г. (19,2 млн). По итогам 2019 г. в России насчитывалось 18,1 млн бедных — 12,3% или каждый восьмой человек.